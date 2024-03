Se cancela desayuno entre Gobierno y congresistas para hablar sobre la reforma a la salud

Fuentes de Casa de Nariño confirmaron que, debido a la respuesta negativa de integrantes del Centro Democrático y de otros congresistas de la Comisión Séptima del Senado al desayuno de trabajo que iba a ser liderado por el presidente Gustavo Petro y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, y que tenía como objetivo de buscar consensos en una propuesta para la reforma a la salud, se canceló.

Algunos senadores aún no tenían definido el viernes sí asistían o no a este encuentro, pero el fin de semana su decisión giró en torno a un rotundo no.

Cabe recordar que el pasado martes, 9 de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado pidieron que se hundiera el proyecto en su tercer debate. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno no va a retirar la reforma y que ante esta posición del Congreso el “gobierno actuará”.