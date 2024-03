UNP responde a exalcalde Dau: no quitamos seguridad, finalizan medidas con base en normas

Cartagena

La Unidad Nacional de Protección se refirió a las declaraciones que realizó el exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, tras haberse quedado sin esquema de seguridad.

Dau Chamatt sostuvo que, mediante un mensaje verbal enviado a través de su conductor, “respondiendo a no sé cuáles intereses oscuros”, le informaron que quedaba sin esquema de seguridad.

“Mediante un mensaje verbal enviado a través de mi conductor por un señor Jorge Melo, (respondiendo a no sé cuáles intereses oscuros) me informaron que me quitaban esquema de seguridad sin que exista un estudio previo ni me hayan llamado a sustentar”, expresó el exalcalde Dau, quien responsabilizó al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, al actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el jefe de este Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, de llegarle a suceder algo.

Aseguró, “de llegarme a suceder algo lo responsabilizo a usted, Augusto Rodríguez, por la actuación ilógica tomada por subalterno; así como al actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el jefe de este, Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, contra quienes he presentado denuncias penales en el pasado y que aún siguen vigentes”.

Frente a esto la Unidad Nacional de Protección se pronunció, mediante un comunicado la entidad sostuvo que sí notificó al exalcalde y este no interpuso recurso de reposición.

La entidad manifestó que, el 7 de diciembre de 2023 procedieron a presentar el caso de William Jorge Dau Chamatt, junto con el resto de casos de los alcaldes que se encontraban próximos a finalizar el periodo y contaban con medidas de protección, ante el Comité CERREM de servidores y ex servidores públicos.

“Amparados por el parágrafo 4 del artículo 2.4.1.2.43 del decreto 1066 de 2015, el cual dispone que “las medidas de protección podrán ser finalizadas con la separación del cargo, sin que para ello se requiera una nueva evaluación del riesgo”, señaló la UNP.

La institución sostuvo que, el 29 de enero de 2024, envió a la dirección electrónica suministrada por el exalcalde una solicitud para notificarle el acto administrativo No. 9335 de 2023.

“El señor Dau Chamatt indicó que el correo electrónico no pudo ser abierto por problemas técnicos e indicó una nueva dirección de correo, la comunicación fue enviada a esa nueva dirección de correo. Desde el grupo de notificaciones de la oficina jurídica se realizaron las correspondientes verificaciones, se determinó que efecto la notificación de la resolución 9335 de 2023 se realizó de acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 11″, informó la UNP.

“En consecuencia, al ser notificado el día 2 de febrero y evidenciar que no interpuso recurso de reposición, se procede a emitir constancia ejecutoriada el día 01 de marzo de 2024″, concluyó.