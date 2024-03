Gustavo Gómez renunció a 421 procesos por la Agencia Jurídica, pero aún no se posesiona

El abogado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren le envió una carta de 5 páginas a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia pidiendo fijar fecha y hora, para asumir la posesión al cargo de director en la Agencia Jurídica del Estado.

Precisa que el hecho de haber cumplido sus 70 años de edad no tiene ninguna repercusión en que pueda asumir las labores que le encomendó el presidente de la República, Gustavo Petro:

“De manera atenta, señora directora, mediante este escrito manifiesto que acepto el empleo de director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE conforme a notificación pública del acto de designación, a través del medio de notificación de la referencia”, dice la carta.

Por lo que procura resolver el interrogante que se planteó respecto a su edad, de hecho él mismo, cuestionó y consultó si podría posesionarse:

“Y ello indica, en relación con el interrogante de si las agencias son unidades administrativas especiales, que la respuesta no tiene mayor trascendencia, pues, tengan o no dicho calificativo, su autonomía administrativa, financiera, presupuestal y también técnica será la establecida en cada caso concreto en su norma de creación. Lo anterior, toda vez que no existe un concepto genérico al respecto y que, de acuerdo con lo expuesto, las agencias

creadas en el año 2011 son, más que unidades administrativas especiales, entidades descentralizadas”, precisó.

Una dura advertencia también es que Gómez Aranguren renunció a los procesos judiciales que adelantaba, se trata de 421 poderes:

“Empleando la plataforma de chat, con amable conversación acordamos con su despacho, despejar las inhabilidades e incompatibilidades previstas por la Ley para el legal ejercicio del cargo, en forma que, dado que mi actividad actual es el ejercicio privado de la abogacía, ello originaba un fenómeno de incompatibilidad para el retorno a la función pública. Sobre esta premisa que a su señoría le hice saber, a partir del día 4 de marzo de los corrientes procedí a renunciar a cuatrocientos veintiún (421) poderes, debidamente comunicados a las partes interesadas y al Despacho judicial, lo cual según las voces del artículo 76 inciso 5º del C.G.P. “.