La primera dama, Verónica Alcocer, descartó cualquier aspiración presidencial

Barranquilla

Las declaraciones de la primera dama tuvieron lugar este martes 19 de marzo, en la entrega de un proyecto de mejoramiento de aulas por parte del Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).

En medio de su visita a la Institución Educativa San Juan de Tocagua, en jurisdicción del municipio de Luruaco en el departamento del Atlántico, Verónica Alcocer se refirió a los rumores que han circulado sobre una posible aspiración presidencial.

Alcocer aseguró que, con su labor y recorridos por el país, solo busca ayudar a las comunidades, sin tener aspiraciones políticas.

“No pretendo nada, no estoy pretendiendo nada. La gente se escala, no sé qué pasa, pero la gente está escalando el tema de la ayuda a si yo me voy a lanzar a la presidencia de la República, yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy pensando en ayudar a la gente, ayudar a los otros seres humanos”, afirmó.

Asimismo, la primera dama envió un mensaje de reconciliación, señalando que, cuando se unen las “voluntades” indistintamente de colores y orillas políticas, “salimos adelante”.

“Aquí se demostró que cuando hay voluntad y hay voluntad en cada parte hay amor. Esas voluntades juntas, no somos del mismo color, ni de piel ni político. Ese es el mensaje, a ver si logramos reconciliarnos”, expresó.

En el espacio, también hizo presencia el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano y la gerente del FFIE, Adriana González que destacó la importancia de las obras para la comunidad educativa.

“Estas mejoras significativas -que hicimos en menos de tres meses- no solo transforman la infraestructura física de la Institución Educativa San Juan de Tocagua, sino que también brindan un entorno seguro y propicio para el aprendizaje, permitiendo que los 175 estudiantes beneficiados tengan acceso a una educación de calidad”, dijo González.

La intervención realizada por el FFIE comprendió la construcción de dos baños y seis aulas no convencionales, utilizando material liviano y estructuras elevadas para resistir las inundaciones. Estas nuevas aulas cuentan con muros con aislante termoacústico, instalaciones eléctricas, ventiladores y lámparas.

La inversión ascendió a $881 millones provenientes de la Nación, y también incluyó mejoras adicionales, como la instalación de puertas, ventanas y divisiones de baños en aluminio, así como la construcción de escaleras de acceso y una rampa móvil para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

También implementó un sistema de almacenamiento e inyección de agua tratada y otro sistema para disponer aguas residuales.