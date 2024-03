Viceministro Palma aseguró que no ha amenazado a empresarios por la reforma laboral

Hace algunas jornadas, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, se pronunció frente al futuro de la reforma laboral, dejando una seria advertencia a las empresas donde existan pactos colectivos con prácticas antisindicalistas.

Aseguró que, de no llegar a buen fin la reforma en mención, la cartera laboral sancionará hasta con 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes a las compañías donde se encuentre esa figura.

Este martes, durante un encuentro en la ANDI con empresarios, el funcionario del Gobierno se volvió a referir al tema y aseguró que no ha habido ninguna amenaza, ni ningún chantaje y que la respuesta que se entregó en su momento fue frente a los pactos colectivos antisindicalistas y las posibles sanciones que acarrearían las empresas en donde se encuentran.

Añadió que esto hace parte de una situación que se podría presentar en caso dado que la reforma laboral no llegue a buen fin, anulando así las modificaciones que se piensa a hacer frente a ese tema.

En sus palabras el viceministro Palma dijo: “la semana pasada, en un escenario de abogados del trabajo, en el que aprovechó para responderle al doctor Cabal (Fenalco) que no ha habido ninguna amenaza, ni ningún chantaje, no acostumbró a hacer amenazas, ni chantajes, fue la respuesta a una pregunta en el marco de un panel en el que se dijo, bueno ¿qué pasará si no hay reforma laboral con los temas de los pactos colectivos”, pero la respuesta fue y nosotros la seguimos manteniendo facultades de inspección y que siempre se han aplicado, nosotros creemos que antes no se aplicaban como deberían aplicarse y hemos sido claro también en eso y sobre inspección es que vamos a hablar acá”.

En su respuesta, el viceministro Palma, calificó de igual forma como desafortunadas las declaraciones que hizo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien aseguró que lo dicho en primera instancia por el funcionario si se trataba de una amenaza y un chantaje.