“La Policía me electrocutó, salí de la estación al hospital”: abogado en Yopal

En diálogo con Sigue La W, Lenin Bustos Ordóñez, abogado litigante en Yopal (Casanare), denunció abuso de autoridad por parte de un uniformado de la Policía que descargó, por al menos 20 segundos seguidos, el táser en su contra, a pesar de que incluso ya estaba en el suelo reducido.

“Hubo un procedimiento, a todas luces, irregular. Yo le estaba explicando al abogado de la Policía por qué no se podía llevar a cabo el desalojo”, aseguró el abogado.

“Yo le alzo la voz y le digo -usted no tiene por qué gritarme, tiene que respetarme estamos dentro de una diligencia-, y el tipo viene y me empieza a pegar por detrás, es cuando me devuelvo y digo -por casos como estos, yo soy defensor de derechos humanos reconocido por la ONU (...) mire yo soy persona protegida-, porque él me estaba pegando, y por esto es que tengo varias amenazas de la Policía de muerte. El tipo empieza a agarrarme, a maltratarme, me pide que me identifique, yo saco la cédula y se la muestro, le digo -mi nombre es Lenin Bustos- pero el otro agente, como muestra el video, ya tenía la pistola táser por fuera. Aquí hay una persecución sistemática por parte de funcionarios de la Policía para asesinarme”, relató el abogado.

“Yo caigo reducido al piso y el policía, por lo menos 11 veces, sigue aplicándome descargas del táser en el piso”, aseguró Lenin Bustos, quien aseguró que salió de la estación de la Policía directo al hospital con graves consecuencias en su salud.

Sigue La W consultó con la Policía de Casanare, la cual respondió con el siguiente comunicado:

La captura en flagrancia del señor LENIN BUSTOS por los presuntos delitos de violencia contra servidor público, obstrucción a la función pública y fraude a resolución judicial o administrativa. EI ciudadano en mención agredió de manera fisica y verbal a los policías y a la juez de paz, quienes se encontraban realizando un procedimiento de desalojo, en el marco de un proceso de restitución de bien inmueble arrendado. En atención a lo anterior, el personal uniformado se vio en la necesidad de hacer uso de la fuerza a través del dispositivo taser, con el fin de reducirlo y realizar el procedimiento de captura, siendo puesto a disposición de la Fiscalía 35 Local URI.

Vea la grabación en Sigue La W: