Con medidas drásticas enfrentan cobros excesivos a turistas en Cartagena

Medidas como comparendos, aseguramiento carcelario, cierres de establecimientos, entre otras, implementó la Alcaldía de Cartagena junto con las autoridades para enfrentar cobros excesivos hacia los turistas.

El alcalde, Dumek Turbay, informó que estas medidas drásticas se tomaron con el fin de proteger a los visitantes que denuncian cobros excesivos y no ven justicia en sus casos; como el de Jessica Ortiz, una bogotana de 22 años, quien dio a conocer que junto con sus tres amigas y cinco argentinos tuvieron que pagar más de un millón de pesos en Playa Tranquila por lo consumido.

“Estuvimos en Cartagena y salimos a Barú, cuando nos bajamos del carro un tipo muy insistente decía que nos ayudaba, pero yo le decía que no estábamos interesados. Este hombre no se nos despegó y llegó con otro señor quien nos dijo que Playa Tranquila estaba desocupada, como no conocíamos el lugar decidimos llegar, nos ofrecieron un servicio en lancha y nos dejaron el viaje por $10.000 cada persona”, relató Jessica Ortiz.

Siguió contando Ortiz, “apenas nos bajamos nos dijo que le pagáramos al final día y la verdad no le vi inconveniente, en la hora del almuerzo vimos la carta donde cada plato tenía un valor de $65 mil lo cual nos parecía costoso, las chicas dijeron que mejor compráramos dos para las cuatro y los hombres si comieron cada uno un plato”.

“En total fueron siete platos, unos contenían mojarras y otros carne, valían $65 mil. Cuando ya nos íbamos el mismo señor se les acerca a los argentinos y les dice que sería millón setecientos, ellos me dicen que les estaban cobrando por la seguridad y el servicio, yo empecé a grabar”, sostuvo la turista.

Explicó, “yo pedía presencia de la Policía para hacer la cuenta, los nativos estaban peleando con los argentinos y llegaban más personas, por ello los argentinos nos dijeron que ellos pagaban para que no pasara a mayores. Salimos de Barú y al llegar a Cartagena fuimos a un punto de atención al turista, pero no vimos solución en el instante, además nos teníamos que devolver; posteriormente se comunicó con nosotros Teresa Londoño, secretaria de turismo de Cartagena, nos dijo que ya estaban haciendo un proceso con la SIJIN y la Policía para investigar lo ocurrido”.

La turista Jessica Ortiz sostuvo, “nunca recibieron factura, nosotros identificamos el nombre del restaurante como Las maravillas. Yo sé lo importante que es el turismo y lo están dañando, los argentinos dijeron muy bonito Colombia, pero que no volverían”:

“Denuncie para que no le vuelva ocurrir, para que haya una sanción”, puntualizó.

Frente a esto El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó que se desplazó una comisión de la Secretaría del Interior en Baría; reiteró que estos casos no serán permitidos en Cartagena.

“Tenemos una comisión en Isla de Barú y en Playa Blanca tomando los testimonios y las pruebas del caso. A todo lo vamos a dar un trámite, lo vamos a procesar con los conductos legales y constitucionales que hemos determinado para eso”, manifestó Turbay.

Acotó, “vamos a promocionar una herramienta tecnológica que le permita al turista poder plantear información puntual, poder hablar de precios sugeridos”.

El mandatario enfatizó que así como respalda al turista también lo hará con los operarios, servidores y trabajadores informales que honradamente prestan un buen servicio y su imagen se enlodan con denuncias falsas.

“No queremos ser injusto con el denunciante, pero tampoco quiero atropellar el buen nombre de un comerciante en la Isla, porque hace días apareció una carta de precios de Playa Blanca y fue noticia nacional, los principales medios nacionales le dieron crédito a una carta de precios de un negocio que nunca existió”, dijo el alcalde.

Añadió, “después apareció un influencer italiano hablando muy mal de la ciudad, de los operadores y servidores turísticos, de los miembros de la economía popular. Cuando dimos el paso de averiguar nos encontramos de que fue libreteado el video y fue un creador de contenido que lamentablemente, frente al nombre de Cartagena y un posible cobro excesivo de precios, se convierte un producto de fácil consumo en redes sociales”.

“Un personaje de la Isla de Cholón me dijo, se queja de mi langosta de $200 mil, pero nadie denuncia la langosta de $400 mil del Centro Histórico. Es decir, un turista está dispuesto a pagar $400 mil en un restaurante en el Centro Histórico, pero le incomoda que le cobren $200 mil por una langosta igual en la Isla de Cholón. Acá lo que queremos es el precio sugerido, el precio justo, nuestro interés es que nadie abuse de un turista, nadie”, afirmó Dumek.

Destacó que en su administración sí ha habido sanción contra las personas que cobran excesivamente a los turistas, como los presuntos estafadores de una mujer canadiense quienes fueron enviados a casa por cárcel, habrían cobrado más de $17 millones a la extranjera por un paseo en coche.

“A la turista le cobraron $100 mil por el paseo, pero al realizar la transacción electrónica le habrían dicho que fue rechazada, por lo que la turista les entregó una segunda tarjeta que, según ellos, tampoco funcionó. Por estos hechos fueron capturados, Yusther Polo Lara, alias Oso o el Cazador; Jorge Eliécer Julio Ávila, alias Jorgito, y Enilsa María Julio Ávila, alias la Chichonera. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes, utilización ilícita de redes de comunicaciones, a los cuales no se allanaron; por disposición judicial los procesados cumplirán las medidas de aseguramiento en sus lugares de domicilio”, explicó la Fiscalía.

El alcalde puntualizó, “nos hemos constituido como víctimas en el proceso de la famosa turista canadiense que le fue cobrado, en virtud de la estafa y de concierto para delinquir, le fue cobrado un paseo en coche en $18 millones. Somos como Distrito víctimas y en este caso tomaremos las decisiones más severas que haya que realizar, como por ejemplo clausuraremos el negocio que haya cobrado de más”.

Desde Corpoturismo, la directora Liliana Rodríguez, manifestó que Cartagena está trabajando de la mano con la Superintendencia de Industria y Comercio para aperturar la casa del consumidor que tendrá lugar en el Palacio de la Aduana, primer piso.