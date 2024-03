¿Existe la música uribista? Hablan expertos

A propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso en Tolú, Sucre, en el que habló sobre la “música uribista”, expertas en el tema se pronunciaron en Sigue La W al respecto.

“A veces no le ponemos cuidado a lo que dice la música, además porque mucha música de hoy no dice nada, la música uribista, pa’ embrutecerlo a uno, si es, -es esa me la sacan ahí en televisión- “, dijo el mandatario.

La profesora universitaria de la Javeriana y los Andes, María Becerro aseguró que el comentario del presidente fue “sarcasmo” y que hizo referencia a músicas comerciales que tienen una forma de comunicación diferente.

“La música es universal, es una expresión importante de cultura, habla de los movimientos sociales (…) sí hay ciertas tendencias que se pueden amarrar a lo político, pero lo que dijo el presidente es un chiste”, dijo Becerro.

Así mismo, aseguró que la música está hecha para pasar el rato, no embrutece y que, además, influye en la era actual.

Por su parte, la comunicadora Ana María Lara, señaló que no existe la música uribista. Sin embargo, mencionó que, pese a que Petro estaba “tomando del pelo” esto puede llegar a tener connotaciones negativas.

“Su discurso tiene unos riesgos porque se empieza hablar de la alta cultura, qué músicas se pueden oír y cuáles no”, añadió.

“Uno puede pasar del reguetón a Silvio Rodríguez y estar en paz”, puntualizó.