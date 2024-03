“Existe música uribista, para embrutecerlo a uno”: Petro durante discurso en Sucre

Durante su discurso en Tolú, Sucre el presidente Gustavo Petro una vez más arremetió contra el uribismo, pero esta vez lo hizo a través de críticas musicales, ya que según él la música actual no genera conocimiento como si la genera la música tradicional.

“A veces no le ponemos cuidado a lo que dice la música, además porque mucha música de hoy no dice nada, la música uribista, pa’ embrutecerlo a uno, si es, -es esa me la sacan ahí en televisión- “, dijo el mandatario.

Aseguró que se debe escuchar música ‘inteligente’ que genere en cierto momento conocimiento.

“Pero si uno trata de que la música sea inteligente y escucha música inteligente, pues dicen cosas de la cultura, de la raíz, del alma de la tierra y de la sangre, entonces dice el capitalismo algo así como que puede desaparecer”, puntualizó.