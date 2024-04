Comunidad se cansó del mal estado de una vía en Tibasosa, Boyacá

Hace casi un año comenzaron los trabajos de canalización de aguas lluvias en el barrio El Progreso del municipio de Tibasosa (Boyacá), los cuales a la fecha no han culminado / Foto: Suministrada.

Tibasosa

Habitantes del barrio El Progreso del municipio de Tibasosa, Boyacá, se tomarán la vía que comunica a Duitama con los Llanos Orientales en protesta a la falta de la adecuación de una vía.

La comunidad denuncia que desde hace casi un año comenzaron los trabajos de adecuación de la vía en el barrio, pero estas labores no han culminado por parte de la firma contratista y ni la administración municipal no los escucha, por esta razón hoy realizará una protesta.

“La problemática es que se hizo un contrato en la anterior administración para la canalización de las aguas lluvias y la pavimentación de la vía, el señor contratista recibió casi el 85% del contrato y no cumplió. La alcaldesa de la administración anterior, Gloria Palacios, no exigió ningún tipo de control ni nada y luego llegó la nueva administración y selló la obra sin ningún tipo de documento, acta, ni ningún sustento. Cuando debería haberse declarado el incumplimiento de la obra o el incumplimiento del contrato para poder aplicar las pólizas. Pero en ningún momento se realizó ese tipo de procedimiento y se quedó eso ahí volando, sin terminar y prácticamente hicieron el 30%, pero dejaron la vía destapada, unos huecos grandísimos en la vía y la vía totalmente destruida, por lo tanto, no hay paso ni peatonal, ni vehicular, ni para nadie”, aseguró Albeiro Quintero, líder social del municipio.

De acuerdo con Quintero, el alcalde Eduardo Salcedo no quiso continuar con la obra y decidió sellarla.

“Lo que tengo entendido es que en algún momento la firma contratista le dijo al alcalde Eduardo Salcedo que ellos podían continuar con la obra y él no accedió a ese tipo de arreglo. El contratista dijo que en algún momento él podía continuar con la obra y ellos no aceptaron. Creo que la firma interventora es una de la Gobernación de Cundinamarca, entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer el llamado de atención al gobierno Nacional y Departamental porque nadie ha tomado cartas en el asunto”, dijo.

La protesta está programada para iniciarse a las 8:00 de la mañana en la vía que comunica a la ciudad de Duitama con los Llanos Orientales y esperan que el alcalde del municipio Eduardo Salcedo los escuche y les ayude a solucionar el problema de la vía.