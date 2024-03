“Oponernos a vía que impone César Jaramillo, detonó asesinatos”: líder de Comunidad de Paz

El 20 de marzo fueron asesinados Nallely Sepúlveda y el niño Edinson David en la vereda La Esperanza, en la finca Las Delicias de Apartadó, noroccidente de Antioquia.

Después de ser asesinados, ni la Fiscalía ni ninguna autoridad del Estado fue hasta el sitio para hacer el levantamiento. La comunidad terminó recogiendo los cuerpos.

Sigue La W habló con el líder de la Comunidad de Paz Arley Tuberquia, quien aseguró que días antes del asesinato, alertado por unos niños que vieron los cadáveres tirados, nuevamente se presentaron hostigamientos contra los pobladores por parte del cacaotero César Jaramillo, a quien Arley señala de xenofobia.

“Tenemos muy claro que hay un personaje en el territorio que se llama César Jaramillo estuvo como líder de la Federación Nacional de Cacao en la mesa directiva general desde hace algunos años. Esto no es de ayer, hace ya 2 o 3 años los paramilitares reunieron a las veredas de la Esperanza por las veredas de San José entre La Linda, Buenos Aires, Cristalina, en el paraje de La Unión conocido como ‘Las Claras’, alias ‘Cristian’ reunió a muchos pobladores y les impusieron unas tarifas a los propietarios de fincas que debían dar 1 millón de pesos en adelante para construir la carretera y el que no fuera propietario de terreno estaba obligado a dar de 300.000 pesos para arriba”, dijo el líder social

“En ese proyecto ilegal y abusivo de los paramilitares entra este personaje, César Jaramillo, a impulsar esas carreteras él como directivo impulsó toda una xenofobia contra la Comunidad de Paz de la forma más descarada y brutal”, agregó.

El líder de la Comunidad de Paz aseguró que no parece coincidencial que hace algunos años grupos paramilitares obligaran a la comunidad a pagar la carretera, y actualmente, el empresario cacaotero César Jaramillo insista con el mismo proyecto y estigmatice a los pobladores.

“La Comunidad de Paz de San José de Apartadó hace presencia en 8 de 32 veredas. En la vereda La Esperanza tenemos un predio que es Las Delicias que está entre la vereda La Esperanza y Playa Blanca. Allí está la hacienda ‘La Marina’ de ‘Otoniel’, los Úsuga y toda esta familia de comandantes paramilitares, y en la década anterior hace 12 años estuvieron construyendo unas vías ilegales, una desde la finca ‘La Marina’ y hacia la avenida la Esperanza. Y otra vía la construyeron ilegalmente”.

“Allí quedó ese primer inicio de los paramilitares que construyeron esas vías ilegales con maquinaria pesada amarilla y luego hace 2 años la Brigada 17 con la maquinaria de los soldados del Batallón de Ingeniería le hicieron mantenimiento a esa vía, intentaron arrebatarle los espacios a la comunidad y la comunidad impidió porque no cuentan con ninguna licencia ambiental o de planeación, no hay ningún tipo de certificación”, expresó.

“Luego, el año pasado, con una inversión privada, podemos decir que ingresaron maquinaria amarilla por los espacios de la comunidad, derribaron parte de las cercas y ampliaron parte del camino de forma ilegal y abusiva. A pesar de que la familia en ese momento reaccionó diciéndole a los operarios que no continuaran, que eso no estaba autorizado, no hicieron caso y siguieron. Desde el 28 de febrero, aprovechando que el predio estaba solo en ese momento, derribaron nuestras cercas y portones y empezaron a transitar vehículos por allí. Inmediatamente la comunidad se organizó y fuimos al lugar a volver a construir los portones, ese fue el detonante”, aseguró Arley Tuberquia.

“Tenemos audios antes de esta matanza, los audios de César Jaramillo, de líderes denunciando de la comunidad denunciando este atropello, pero diciendo aquí van a haber los que sean, pero vamos es a la vía de hecho. Y hay audios donde ellos mismos dicen, aquí vamos a pasar por encima de quien sea, pero la carretera va porque va, y dentro de ese escenario juega un papel muy protagónico César Jaramillo. Esas son las evidencias, videos de cómo rompieron la cerca que teníamos, mocharon los alambres y atravesaron un vehículo de una empresa pública afiliada en la región de Urabá, y dijeron ‘no los queremos fuera la comunidad de paz de aquí’. Eso es una forma de generar xenofobia y odios de acabar con la Comunidad”, agregó el líder social.

Por su parte, Carlos Montoya, asesor para Antioquia de la Unidad Nacional de la Implementación de los Acuerdos de Paz de la Presidencia que dirige Gloria Cuartas, explicó lo que se tiene como evidencia hasta el momento:

“Hay evidencias de la Comunidad donde el señor César Jaramillo abrieron esa vía ilegal para llegar al territorio. Al parecer el señor César Jaramillo. Es zona protegida y manejo de riego ambiental que debería ser bosque y en realidad son potreros con ganadería extensiva. Hay imágenes satelitales de la Unión Europea donde se ve el grado de deforestación desde 2018 a 2023 en el periodo en el que César Jaramillo estuvo liderando el proceso en esa zona y más o menos se deforestaron 1.600 hectáreas y habría acaparamiento de baldíos y que posiblemente tendrían vínculos con grupos armados ilegales. También hay un despojo de tierra. Lo que quieren es meter camiones para sacar madera y después ganadería, el ministerio de Ambiente va a entrar a intervenir. No se pueden generar vías en una zona protegida”, explicó.

“La autoridad para generar permisos es CorpoUrabá y ellos no dieron permiso, entonces ya hay un delito ambiental frente al tema. Y frente al tema de seguridad se están haciendo las coordinaciones con el ministerio de Defensa para proteger a la Comunidad”, aseguró Montoya.

El próximo miércoles 27 de marzo el gobierno realizará una visita especial al predio para tomar decisiones. Sobre el predio de las Delicias existiría un título minero de carbón, por el que se estaría realizando la disputa.