Presidente Petro no participó de diálogo por tarifas justas

Alcaldes y gobernadores de la Región Caribe se quedaron esperando al presidente Gustavo Petro, quien decidió no participar del diálogo por tarifas justas de energía que tuvo lugar en Cartagena.

La vicepresidenta, Francia Márquez, quien lideró el encuentro, manifestó que también se había convocado la reunión con todos los alcaldes y alcaldesas del departamento de Bolívar y la comunidad, para discutir juntos el tema que está afectando a la población más vulnerable.

“Más de 50 mandatarios fueron convocados y no asistieron, la mayoría, entiendo que hay alrededor de 17 alcaldes y alcaldesas que han asistido, el resto no ha hecho presencia; razón por la cual el presidente manifiesta su disposición de plantear una asamblea donde estén todos los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y comunidad, donde se discuta el tema de la situación de los servicios públicos de la energía en esta región del país, el Caribe y, por supuesto, en esa asamblea se puedan definir rutas que sobre todo no terminen perjudicando a la comunidad”, expresó Francia Márquez.

Añadió: “la historia de lo que ha venido pasando con Electricaribe ustedes ya la conocen, yo no la voy a discutir aquí, será parte de las discusiones que se hagan en esa asamblea que posteriormente estará convocando el señor presidente de la República”.

“Razón por la cual él se retira del espacio, no va a hacer presencia y espera que efectivamente esto se pueda discutir con los mandatarios departamentales, municipales, de cara a la comunidad. Ese es el planteamiento del señor presidente”, puntualizó.

Por su parte el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, explicó que el presidente no participará porque fueron convocados 69 alcaldes de la región y solo asistieron 17.

Desde la Presidencia de la República indicaron que hubo desinterés de los gobiernos locales y departamentales para solucionar esta problemática que tanto afecta a la población del Caribe.

De 82 alcaldes y gobernadores invitados, solo llegaron 17 al evento que pretendía buscar alternativas para la crisis que enfrenta la ciudadanía por las altas tarifas de energía.