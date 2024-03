Juan F. Petro es mentiroso. Salió dinero de La Picota para no extraditar: Rodrigo Ricaurte

En diálogo con Sigue La W, Rodrigo Ricaurte, director para las Américas de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, aseguró que el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, se aprovechó de la organización para pedir dinero.

“Juan Fernando Petro fue un error para nosotros. Este farsante, mentiroso y embaucador pide plata, no es una persona decente ni correcta como trata de aparentar. Vamos a sacar a la luz pública la verdad de La Picota”, aseguró Ricaurte.

“Sí fue expulsado. Fue un error, nunca se dedicó a hacer los trabajos encomendados. Está acusándonos de delito con narcotráfico. Es un mentiroso. Vamos a sacar la verdad de los 6.500 millones de pesos que les hicieron devolver”, afirmó el vocero de la organización sin ánimo de lucro.

¿Contradicción?

Aunque Ricaurte habló de ‘La Picota’ refiriéndose a los señalamientos contra Juan Fernando Petro por su ingreso a la cárcel para una supuesta negociación ilegal en el nombre de la Comisión, el director de la organización sin ánimo de lucro se contradijo en las fechas de ingreso de Juan Fernando Petro. Primero dijo que octubre de 2023, después dijo que se había equivocado y era en realidad octubre de 2022, aunque el polémico ingreso de Juan Fernando Petro a la Picota fue en abril de 2022, antes de la elección presidencial.

“No estamos hablando de fechas de ingreso, lo que voy a comprobar es que el dinero salió de La Picota para no extraditar a tres personas (...) dice que supuestamente dañamos su reputación, ¿cuál reputación? No me voy a quedar callado”, aseguró Rodrigo Ricaurte.