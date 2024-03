“Netanyahu ya no escucha a nadie, este ya no es el Israel de hace unos años”: exsoldado

En diálogo con La W, el exsoldado y activista israelí Itamar Shapira, quien es cofundador y coordinador del grupo Combatientes por la Paz –compuesto por exsoldados israelíes y exmilitantes palestinos unidos para poner fin a la ocupación–, habló acerca del llamado al Ejército de Israel para cesar el asedio en la Franja de Gaza que se ha mantenido desde el pasado 7 de octubre.

Cabe señalar que, pese a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza, se han registrado 76 muertos en las últimas 48 horas.

Al respecto, Shapira aseguró que, desde octubre, los pueblos palestinos no se encuentran bajo el control de la milicia formal, sino de “una lista de paramilitares, algo que he visto en Colombia hace muchos años y ahora prácticamente está pasando aquí”.

En cuanto a las acciones militares adoptadas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu por razones políticas y que, en opinión de varios sectores busca arrasar con la Franja de Gaza, Shapira repuso:

“(Al Gobierno Netanyahu) ya no le sirve tanto lo de afuera de Israel, estamos casi que en una guerra civil (…) entre los judíos de la derecha radical y los sionistas del centrismo. Netanyahu ya está en un carril en el que no escucha a nada, este ya no es el Israel de hace unos años que tenía siempre esa sensibilidad sobre qué están diciendo desde afuera y cómo manejarlo. Es arrogancia y locura, lo que está llegando es un genocidio en la Franja de Gaza”.

En cuanto a sus años en el Ejército israelí, el activista relató: “Estuve en el Ejército entre 1999 y 2000 (…) hasta entonces, yo creía en todo lo que dice Israel en que la forma del (alcanzar un) proceso de la paz era convertirse en dos estados y consideraba que no llegábamos a hacerlo por culpa del terrorismo palestino”.

De esta forma, cuando estuvo en el Ejército durante la segunda Intifada, estaba “(dispuesto) a hacer lo que haga falta”.

En ese sentido, recordó: “Entrábamos a un pueblo para tomar gente que tenía que ver con un atentado, pero en el camino derrumbábamos casas y matábamos personas que no tenían nada que ver con el atentado (…) mirando a los niños palestinos a la cara, yo entendí que ellos serían los siguientes en querer dar su vida para matar judíos, porque eso es lo que están viendo”.

En cuanto al atentado cometido por Hamás el 7 de octubre de 2023 que motivó la respuesta militar de Israel, Shapira lo calificó como “una locura”.

“Yo tenía mucho miedo como todos aquí, solo pensábamos en cómo salvar nuestras vidas (…) pensé que Israel, como Ejército y como Estado, en algún momento iba a responder. Sabía que lo que íbamos a ver era un genocidio (…) la sociedad israelí está cambiando el pensamiento, está entendiendo su seguridad como no tener palestinos al lado”, advirtió.

En ese sentido, consideró que, al combinar esto con “la arrogancia que Israel ha llegado a tener”, la lógica israelí ha advertido que “la existencia de los palestinos es un terror”.

Sobre cómo ha tenido que responder Israel frente a la masacre cometida por Hamás, el exmilitar aseguró: “Israel tenía que defenderse en los territorios que no son Gaza, sacar o matar a todos los terroristas de Hamás que estaban adentro y devolver la Franja de Gaza, así como empezar inmediatamente a hacer intercambio de secuestrados, judíos y palestinos, y emprender un proceso de paz con todos los que están al lado”.

De esta forma, Shapira concluyó: “Hacer una coalición era una manera de (lograr la paz) si Israel hubiera tenido el coraje de decir: ahora entendemos lo que es estar al frente de una masacre tan horrible”.