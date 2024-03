“El objetivo de Israel no es Hamás sino los civiles palestinos”: abogado Raji Sourani

El abogado palestino Raji Sourani, uno de los juristas que presentaron denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la guerra que se libra en la Franja de Gaza contra el grupo islamista Hamás desde el pasado mes de octubre, conversó con La W a propósito de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Es preciso recordar que esta resolución es la primera en la que se pide un “cese al fuego inmediato” en Gaza, donde la cifra de muertos ya supera los 32.000 hasta la fecha, según el recuento del Ministerio de Sanidad. Además, según la misma entidad, el 72 % de las víctimas son mujeres y niños, mientras que los heridos se elevan a más de 74.000.

Al respecto, Sourani se pronunció sobre las consecuencias políticas de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acate esta medida.

Para el abogado, el tema central no es si se cae o no el Gobierno de Netanyahu al permitir el cese al fuego, sino el genocidio que se está materializando en Gaza.

“Lo que está ocurriendo es un genocidio y este tiene que parar (…) todo el mundo lo está viendo desde afuera, transmitido en vivo, pero nadie está haciendo nada. En el caso de Estados Unidos y Europa, en vez de hacer algo, están incluso patrocinando con más armas, dinero y apoyo político a Israel. Es una vergüenza”, expresó.

En el escenario de que Netanyahu decida ignorar la resolución del Consejo de Seguridad y continúe su objetivo militar en Rafah, el abogado sostuvo que eso es lo que han estado alertando.

Según Sourani, cinco minutos después de emitida esa resolución –que, considera, debería ser jurídicamente vinculante–, el asedio armado de Israel continuó: “1.6 millones de personas en Rafah están siendo movidas hacia el sur de Gaza (…) esto puede seguir empeorando y lo que va a ocurrir es que estas personas se irán al otro lado de la frontera”.

Cuando hayan salido todos los palestinos de Gaza, continuó el abogado, “Netanyahu habrá logrado el genocidio completo que está buscando: limpiar a Gaza de la etnia palestina. Después de que no queden palestinos en Gaza, irá a Cisjordania y en una o dos semanas habrá conseguido tener un estado plenamente judío y limpiar la historia de los palestinos de esa zona”.

Además, Sourani aseguró que confía en los mandatos de la CPI al considerar que han tomado la decisión correcta. Sin embargo, aseguró que el problema no es la independencia o credibilidad de la CPI, sino Estados Unidos y Europa que tienen una “mentalidad racista y colonial”, por lo que no han obligado a Israel a implementar las órdenes.

Por otra parte, el abogado aseguró que Israel tiene un problema con Hamás, por lo que, si este grupo es un grupo de resistencia o terrorista, da lo mismo: “El problema no es Hamás, sino que este conflicto no es de ahora. Es una ocupación muy prolongada que ha habido en esta región, ha habido más de seis guerras en contra de Gaza en los últimos años (…) Israel no está apuntando a Hamás, sino a civiles palestinos. Un tercio de la población de Gaza va a fallecer por los ataques que se están llevando a cabo”.

Sobre si Hamás liberará a los secuestrados que tiene hasta la fecha, el abogado repuso: “No soy portavoz político de Hamás, así que no puedo saberlo. Desde que empezó la guerra el 7 de octubre, ha habido más de 4.000 arrestos a palestinos por parte de Israel (…) he conversado con estos prisioneros tras su liberación y lo que ocurre en las cárceles es muy difícil. Guantánamo no es nada en comparación”.