Netanyahu ha sido imprudente, pero no creo que sea criminal de guerra: diplomático israelí

Alón Pinkas, diplomático y escritor israelí, se pronunció en La W sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos en el marco de la guerra contra Hamás.

Pinkas advirtió que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, debe hacerse responsable de los hechos que han ocurrido.

No obstante, aseguró que no cree que Netanyahu sea un criminal de guerra, “yo critico el hecho de que no hay un objetivo político de esta guerra, pero no creo que haya intención de hacer genocidio. El primer ministro ha sido imprudente con el manejo de la guerra, pero no debería ser considerado criminal de guerra”.

En cuanto a la relación del Gobierno de Estados Unidos con Israel, aseguró que la Administración Biden estaría perdiendo la paciencia por tres motivos:

Israel no ha seguido ninguna de las recomendaciones o pedidos de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra. Ignora las ideas de Estados Unidos sobre lo que debería ser la Franja de Gaza El precio político para el presidente Joe Biden.

