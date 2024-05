Taxistas llaman a bloquear el aeropuerto El Dorado de Bogotá este martes 14 de mayo

Bogotá

Bogotá se alista para una nueva jornada de protestas por parte del gremio de taxistas este martes 14 de mayo. Los manifestantes han convocado a un paro que podría generar grandes congestiones en diferentes zonas de la capital colombiana.

Esta vez, los taxistas saldrán a las calles para manifestarse en contra de lo que han denominado “la negligencia del Gobierno frente a la ilegalidad”, refiriéndose a la falta de regulación de las aplicaciones de transporte público por parte de las entidades nacionales.

“Los que están en la ilegalidad son los que deben tener miedo, no nosotros que estamos legales y pagamos impuestos. Por eso tenemos que salir a protestar”, manifestó Hugo Ospina, uno de los líderes de las manifestaciones.

Este mismo vocero ha hecho llamados en el pasado para bloquear las entradas del Aeropuerto Internacional El Dorado, acciones que han sido rechazadas por las administraciones distritales.

#Bogotá | Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas en Bogotá, llamó a bloquear las entradas al aeropuerto El Dorado durante la jornada de paro de este martes 14 de mayo.



De hecho, desde la noche del lunes festivo, un grupo de taxistas intentó bloquear los accesos al aeropuerto, pero fueron interceptados por las autoridades de tránsito en la avenida Boyacá con calle 26, impidiendo que ingresaran a esta importante vía de la ciudad.

“Aquí nos encerraron y no dejan coger, no nos dejan ni para adelante ni para atrás. Vamos a mirar qué pasa, señores. Entonces, pues aquí toca bloquear. La invitación es, si en 5 minutos no se soluciona nada, pues lo votamos de una vez”, expresó Ospina.

Aunque las autoridades locales aún no se han pronunciado oficialmente, se espera que refuercen los operativos de control de movilidad y seguridad para evitar que las protestas desemboquen en caos vial y afectaciones a la ciudadanía.

Por su parte, el gremio de taxistas insiste en que continuarán con las manifestaciones hasta que el Gobierno nacional atienda sus exigencias y regule de manera efectiva la operación de las plataformas de transporte que, según ellos, ejercen la actividad de manera ilegal.

Para este martes 14 de mayo las autoridades de la capital se encuentran en alerta ante los posibles bloqueos que se puedan presentar en las diferentes avenidas de la capital, por lo que aún se espera lo que sucederá en la jornada de este martes.