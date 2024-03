Testigos dicen que Rodrigo Ricaurte sacaba dinero por visas humanitarias: Juan F. Petro

Bogotá

Rodrigo Ricaurte, director para las Américas de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, aseguró que el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, se aprovechó de la organización para pedir dinero.

“Juan Fernando Petro fue un error para nosotros. Este farsante, mentiroso y embaucador pide plata, no es una persona decente ni correcta como trata de aparentar. Vamos a sacar a la luz pública la verdad de La Picota”, aseguró Ricaurte.

Frente a estos señalamientos, Juan Fernando Petro respondió en Sigue La W:

“Hay testigos que aseguran que Rodrigo Ricaurte utilizaba a las personas para sacarles dinero y conseguirles visas humanitarias, hay pruebas de esto y tal vez en algún momento la Fiscalía las requiera”, afirmó el hermano del presidente Petro sobre las acusaciones del director de la Comisión Latinoamericana de DD.HH.

“No hay absolutamente nadie al que le hayamos pedido plata o algún tipo de negociación, entonces por eso estoy tranquilo (...) me parece poco inteligente cuando parece que el que tiene rabo de paja es él”, aseguró Juan Fernando Petro.

“No creo que haya nadie detrás de esto, solo es Rodrigo Ricaurte, él busca unos objetivos como comisión, quería sacarle provecho económico a esto, al ver que no le dio resultado, esa fue su reacción, la de generar polémica (...) Ya revisaré qué camino seguir. Me duele que, por un trabajo que uno quiere hacer bien en los territorios, termino en situaciones complejas que generan polémica y de incertidumbre frente al presidente Petro que es mi hermano, no quiero afectarlo” enfatizó Juan Fernando Petro.

Rodrigo Ricaurte, por su parte, insistió en sus señalamientos:

“Sí fue expulsado. Fue un error, nunca se dedicó a hacer los trabajos encomendados. Está acusándonos de delito con narcotráfico. Es un mentiroso. Vamos a sacar la verdad de los 6.500 millones de pesos que les hicieron devolver”, afirmó el vocero de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.