Autoridades descartan casos de explotación sexual de menores en Santander

Luego de que se conociera el hecho que se presentó en Medellín en donde un ciudadano extranjero estaba en un hotel con dos menores de edad, la alerta por explotación sexual a menores se dio en todo el país. En el caso de Santander, el gobernador Juvenal Díaz Mateus descartó que en el departamento se estuvieran presentando estos hechos.

“Que yo tenga conocimiento no. Medellín es un caso especial que ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. Cuando se habla en el extranjero de Colombia se menciona a Bogotá, Medellín y Cartagena; Bucaramanga no existe, Santander no existe”, señaló el mandatario de los santandereanos.

Además, dijo el gobernador que quiere potencializar el turismo en Santander, pero no que sea de esta manera. Por esto, se van a tomar medidas para que este tipo de hechos no se presenten en el departamento.

El gobernador también fue enfático en decir que no va a permitir que este tipo de situaciones se registren en el departamento de Santander y hace un llamado a toda la comunidad para que denuncie si conoce algún tipo de situación que pueda afectar la integridad de los niños, niñas y jóvenes santandereanos.