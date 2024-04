“Subgerente de RTVC me obligó a contratar con una empresa no registrada”: exjefe comercial

Alejandra Duque, excoordinadora comercial de RTVC, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su denuncia de acoso laboral que hizo al interior de la entidad e incluso ante la Procuraduría General de la Nación.

“Me refiero a una situación que comenzó hace 7 meses cuando firmamos un contrato interadministrativo para ejecutar una serie de servicios con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lamentablemente sucedió de maneras indistintas a lo normal”, dijo.

“Desde ahí mi relación con la subgerencia se fracturó, tanto así que había decisiones que yo no conocía”, añadió.

Duque aseguró que esa situación la llevó a sentir “angustia” e incluso tuvo una pérdida de peso.

“Siempre he sido una mujer que le ha permitido a los jefes que hicieran sus aportes y ajustaran todo lo que se debía, de entregar la información necesaria, pero comenzaron a decir que yo me guardaba la información y no delegaba”, comentó.

Asimismo, contó que para ella y su familia ha sido “bastante dolorosa” su partida de RTVC por todo lo que vivió en los últimos meses en el cargo.

“Siempre me he caracterizado por ser una mujer transparente y por dar lo mejor de mí y este tiempo ha sido bastante turbulento”, indicó.

Según la denuncia de Alejandra Duque Cano que había sido recogida por Sigue La W, involucra a Jorge Luis Arzuaga, subgerente de soporte corporativo de RTVC; y a Rubén Darío Dueñas, jefe jurídico de la entidad.

¿Quién manda en RTVC?

“Si me lo preguntan en el área comercial, la gerente le dio vía libre al subgerente de soporte corporativo para que tomara todas las decisiones pertinentes. Ella me lo dijo y le comenté que era importante que mediara porque veía cosas que no estaban funcionando”, afirmó.

¿Hubo irregularidades en el contrato con la ANT?

Ante esta pregunta, Duque calificó como “particular” la forma de la contratación, pues se hizo en tiempo récord “porque era necesario ejecutar unos eventos rápidamente”. Además, aseguró que ella nunca tuvo pleno conocimiento del proveedor.

“RTVC tiene una base de proveedores en donde les enviamos una invitación y les decimos que coticen el servicio, la gracia es que no sean menos de tres para garantizar y en ese caso habían solo dos porque el evento estaba muy encima”, comentó.

“Recibí una llamada de la Subgerencia de Televisión ese sábado en donde se me dijo que no siguiera trabajando con los dos proveedores que habíamos pedido y que debíamos hacerlo con dos nuevos proveedores, uno de ellos Time Conection, porque había una directriz”, reveló.

Además, mencionó que dicho proveedor no estaba en la base de datos de RTVC y “nos dimos cuenta que no tenía cómo cumplir” con lo que se pedía.

Por qué surgió el acoso laboral

“No sé si haber surtido el proceso como era me tiene en esta situación. Puse una queja por acoso en el Comité de Convivencia y decidí no conciliar porque no tenía las garantías. Una vez les dije, ellos debieron notificarle a la Procuraduría, una situación de la que a hoy el ente de control no se ha pronunciado”.

A propósito, manifestó que nunca recibió alguna comunicación de parte de su superior para hablar al respecto de la denuncia o para buscar alternativas.

Duque también expuso que al momento de su despido no tuvo las garantías plenas.

“Siento que mi tratamiento fue distinto, pero tomé la decisión que debí haber tomado desde el inicio al no conciliar. Desafortunadamente, hoy pienso que tiene que ver porque no concilié ante el Comité de Convivencia”, sostuvo.

Otras salidas de RTVC

Tras su despido, recordó otros nombres que también salieron de la entidad de medios públicos del país como Clara Moreno y Dora Alicia Brausin.

“La doctora Dora Brausin es una persona a la que admiro profundamente. Solo sé que fue llamada a la oficina de la gerencia y le pidieron su renuncia. No tengo conocimientos claros alrededor de Radio, pero he escuchado que hay una serie de irregularidades”.

De esta manera, resaltó que estos despidos y situaciones al interior de RTVC tienen extrañados a muchos, más tratándose de que son mujeres las que han sacado de la entidad.

¿Tuvo que aprobar pagos a contratistas aprobados por la administración?

“Tuve que certificar los pagos de un par de personas que ingresaron que no cumplían con el perfil y no eran pertinentes para desarrollar las actividades”, explicó, añadiendo que reconoce que son personas que llegaron a la entidad para trabajar con buena disposición, pero no cumplían con los requisitos.

Sobre este tipo de prácticas en RTVC, se mostró extrañada por el silencio del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

“Esto ha superado muchos límites con respecto a la información que ha salido (…). La situación en RTVC es tensa y preocupante, la gente se pregunta qué está pasando”, expresó.

Para concluir, Alejandra Duque reconoció que todas las administraciones quieren llevar a su gente de confianza, pero “es la primera vez que en RTVC veo más asesores de lo normal y con salario importantes”.

Noticia en desarrollo.