El carrusel de amigos y contratos en RTVC

Desde el comienzo de la administración de Nórida Rodríguez como gerente de RTVC la entidad ha conocido una multiplicación de los contratistas de prestación de servicios que son denominados asesores. Según pudo establecer La W, al menos 14 personas, aunque las fuentes indican que son muchas más, están trabajando de la mano de Nórida y su subgerente de soporte corporativo, Jorge Arzuaga, ofreciendo según sus contratos algún tipo de asesoría. Una situación que resulta bastante particular en una entidad pública donde históricamente a nivel de gerencia se contrataban cuatro o cinco asesores, quienes además acompañaban al gerente en marcos y asuntos específicos.

Revisando la contratación realizada a comienzos de 2024, hay algunos asesores que llaman la atención. Por ejemplo, Wilson Hernán Giraldo Alfonso, un bachiller que, según el contrato 507 de 2024, asesora a RTVC en la realización de contenidos audiovisuales apoyando la implementación, estructuración y desarrollo de la estrategia convergente con una asignación mensual de 10 millones de pesos.

Hay otros asesores como Carlos Gaviria Pérez o Jenniffer Vargas Steffens, ambos amigos de vieja data de Nórida, que reciben mensualmente 16 millones por brindar asesoría creativa, técnica y artística a la gerencia de RTVC aunque según los trabajadores de los canales públicos poco se les ve en RTVC y su trabajo consiste más en acompañar a la gerente y al subgerente Arzuaga en eventos, comisiones y viajes, reemplazando en muchas ocasiones a los subgerentes de televisión y de radio.

Un viejo amigo de Arzuaga y ex jefe, Fabio Villa, también es asesor en RTVC con una remuneración mensual de 16 millones. Según reza su contrato, su tarea es asesorar a la entidad en los temas relacionados con el análisis y la monitorización de las políticas públicas que desde RTVC se relacionan con la información y la comunicación que llega a las personas en el territorio nacional. Los informes de gestión que debe completar para recibir su estipendio reflejan lo mismo que el objeto de su contrato: un trabajo gaseoso.

Otra asesora cuyo trabajo en RTVC parece no corresponder con el objeto por el que fue contratada es María Niny Echeverry, quien según el contrato 037 de 2024 debería haber creado la unidad investigativa de RTVC, sin embargo, hasta la fecha, casi tres meses después de haber sido contratada, no ha presentado una sola investigación. De hecho, poco la han visto en RTVC Noticias, donde las investigaciones y denuncias han sido desarrolladas por Hollman Morris y algunos integrantes de su equipo periodístico. ¿Qué hace entonces María Niny? Lo único cierto es que recibe 10 millones setecientos mil pesos al mes.

Según la tabla de honorarios actualizada en 2024 por la administración de Nórida Rodríguez para RTVC, asesores son aquellos contratistas que ganan entre 9.300.000 pesos y 13.000.000 pesos. El incremento para estos cargos fue exponencial, pues en la tabla publicada en 2023 el pago mensual para este tipo de profesionales no llegaba a los 9 millones. Sin embargo el grueso incremento no fue sino para los contratistas del área relacionada con Jorge Arzuaga, pues para los profesionales en las subgerencias de radio y televisión no se llega a esas cifras, sino que el techo se detiene en 9.200.000 pesos, dejando así como los grandes beneficiados por esta actualización a los amigos de la subgerencia de soporte corporativo.

Tabla de honorarios 2023

Tabla de honorarios 2024

Mas esa no es la única novedad en contratación que revela las particulares preferencias hacia el roscograma de Nórida y Arzuaga. Si se revisa los 50 contratos que se firmaron a inicios de 2024, todos están relacionados con la subgerencia de soporte corporativo, mientras que no hay nada para las áreas de radio y televisión, que son consideradas misionales dentro de la empresa de medios públicos.

Es así como mientras que en radio y en TV periodistas, productores y editores trabajaban gratis y sin contrato, los amigos de Arzuaga y Nórida arrancaron el año con la garantía de sus jugosos contratos. Es más, a la fecha aún hay periodistas de los medios públicos que no han recibido su primer pago del 2024.

La clave de esta parálisis para las subgerencias de radio y televisión está en una resolución firmada por Nórida el 30 de junio de 2023 a través de la cual le quitó a las subgerencias de dichas áreas la posibilidad de firmar cualquier tipo de contrato. Jorge Arzuaga, recién posesionado en su cargo fue investido con el poder de ser el único ordenador del gasto, siendo él quien decide a quien se contrata, cuando se contrata e incluso con la potestad de negar la firma de contratos bajos los pretextos que se le ocurran.

Estas situaciones llevaron a que varios empleados y contratistas de RTVC presentaran denuncias ante la oficina de control interno de la entidad encabezada por Clara Mercedes Moreno, sin embargo, esta fue declarada insubsistente antes de que pudiera avanzar en las indagaciones y hoy el encargado del control disciplinario es el mismo jefe jurídico de RTVC, Rubén Darío Dueñas, quien fue llevado a la entidad por la dupla Nórida - Arzuaga.

Reviva aquí la primera parte de la investigación: El ‘roscograma’ que se tomó a RTVC