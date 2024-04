Entra en vigor la legalización de la marihuana en Alemania, ¿cuáles son las restricciones?

Georg Wurth, activista, director ejecutivo y propietario de la Asociación Alemana del Cáñamo (DHV), la organización más grande del movimiento por los derechos del cáñamo en Alemania, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la legalización de la marihuana en ese país y las medidas que se tomarán.

En primer lugar, Wurth explicó que sí hay ciertas limitaciones para el porte recreativo de la marihuana. Actualmente los ciudadanos adultos pueden portar hasta 25 gramos de cannabis para consumo en lugares públicos. Sin embargo, no se podrá fumar a menos de 100 metros de colegios o instalaciones deportivas.

Por su parte, en las viviendas, la cantidad máxima asciende a 50 gramos.

“Hay cosas criticables en esta ley, por ejemplo, se debería tratar como se trata el fumar tabaco, pero sí es un paso importante que se da. Es una declaración de paz hacia la gente que usa el cannabis porque reconocen que no le están haciendo daño a nadie”, añadió.

Por último, el activista resaltó que a través de esta iniciativa no se va a recaudar dinero porque el mercado no está regulado completamente, “esto no es una legalización del cannabis en Alemania sino una descriminalización a los consumidores que incluso se les permite cultivarlo en sus casas, pero no hay todavía un libre mercado, por lo tanto, no hay ganancias de impuestos todavía por esto en Alemania”.

Escuche la entrevista completa a continuación: