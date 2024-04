Militar que denunció en La W que lo hicieron caminar herido, ya fue evacuado

Tras la denuncia de soldado Rubén Suárez en La W, que aseguró no había sido evacuado y fue obligado a caminar varios kilómetros a pesar de un impacto de bala en su pierna, por fin fue evacuado de zona rural de Tumaco

La denuncia

Rubén Suárez, un soldado que hace parte de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares, aseguró en la tarde este lunes que en zona rural del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, resultó gravemente herido luego de que su fusil se disparara por accidente, en medio de labores de patrullaje que adelantaba junto a sus compañeros en la vereda Vallenato.

Según explicó el militar en su momento, no había sido evacuado de la zona. Según le relató a La W, le decían que todo se debía a falta de aeronaves.

Le puede interesar Gobierno radicará proyecto para cambiar el nombre de la Fuerza Aérea

“Se llegó a la zona y se hizo la detonación de unos explosivos que habían sido instalados, cuando nos íbamos a ir ya después de lo que se hizo, se me activó el fusil y los disparos me pegaron en el pie derecho, de una vez los enfermeros me atendieron, me calmé y el capitán nos hace caminar más de 2 kilómetros hacia un punto que dio el batallón”, contó el soldado Rubén Suárez.

Agrega el militar que ya se le había informado al batallón sobre lo ocurrido y las heridas que tenía debido al accidente con su arma de dotación. “Nos dijeron que nos iban a abastecer en la tarde del 31 de marzo, pero no lo hicieron, luego que el lunes 1 de abril. Lo único que dicen es que no hay aeronaves, que no hay nada, yo ya tengo los dedos inflamos y los tengo de color morado”.

Ampliar