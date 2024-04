Ahora hay que hacer la transición de golpe: Petro tras derrota en la reforma a la salud

En medio de la Asamblea Cafetera, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el archivo de la reforma a la salud en el Congreso de la República, el mandatario aseguró que cualquier acuerdo nacional en la salud se “convirtió en carreta”.

“Ahora, nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación, ahora es de golpe, por qué y para qué, cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas”, dijo el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado expuso todo lo que se vivió en el Gobierno para lograr tener resultados en la votación de la reforma que, finalmente, no se dieron por el negocio que hay detrás de la salud.

“Mire lo que nos pasó con el proyecto a salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, no había en el proyecto EPS, se acababan, y vinieron los congresistas y los partidos a decir que cómo así. Pasamos a una concertación, un gran acuerdo nacional que se volvió ‘carreta’. El Gobierno permite que las EPS sigan y las salvamos, pero para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras porque tienen que tener reservas técnicas por si se producen los problemas de los asegurados. Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos, están quebradas, una aseguradora que en cualquier parte del mundo se coma sus reservas técnicas, se va. (…) Entonces dijimos que para salvarlas las volvíamos gestoras, pero no les gustó entonces ahora los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, dicen que no las votan”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente lamentó que en el Congreso, “mataran y destruyeran el tiempo de una transición de pacífica para salvar unas entidades privadas que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud”.