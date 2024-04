Chiesa y Vlahovic encarrilan el pase de la Juventus a la final de la Copa Italia

El italiano Federico Chiesa y el serbio Dušan Vlahović rubricaron este martes 2 de abril, con un tanto cada uno en la segunda mitad, una victoria fundamental ante el Lazio (2-0) con la que el Juventus busca la final de la Copa Italia, aunque tendrá que finalizar el trabajo en el Estadio Olímpico de Roma en el duelo de vuelta.

Chiesa y Vlahovic materializaron en 14 minutos la venganza tras lo sucedido este viernes, en el duelo que de Serie A en el que el Lazio fue el que se llevó la victoria. Un partido tedioso que se resolvió en el tiempo añadido en lo que fue el estreno del croata Igor Tudor en el banquillo ‘lazial’.

Sin embargo, la crisis que atraviesa la ‘Vecchia Signora’ en el campeonato doméstico se tomó una tregua en el campeonato copero. Y no es que fuera un partido especialmente bueno de una ‘Juve’ que lleva un 2024 con unos números paupérrimos, pero sí lo suficientemente efectivo como para merecer la victoria ante un Lazio que apenas inquietó la puerta del polaco Wojiech Szczesny.

Ya en el inicio apuntó maneras el equipo del italiano Massimiliano Allegri, cuya actitud y presencia en campo rival derivó en un penalti a favor tras una patada a Cambiaso. Celebró antes de tiempo el Juventus Stadium un penalti que parecía claro, pero que el VAR anuló por fuera de juego del propio Cambiaso.

Estaba siendo mejor la ‘Juve’, pero no fue hasta el segundo acto cuando consiguió aprovechar la arriesgada y adelantada defensa que propuso Tudor para su Lazio. Un pase perfecto de Cambiaso en profundidad acabó en poder de Chiesa dentro del área en el minuto 50. Y no perdonó el italiano, estrella de este equipo y pieza fija de Italia para la próxima euro, que puso el interior de su pie derecho para superar al griego Christos Mandas. No tardó mucho Vlahovic en sumarse a la fiesta y dejar el partido visto para sentencia. El estadounidense Weston McKennie le encontró dentro del área y el serbio tampoco falló. Interior de la zurda y al palo largo.

Dos ovaciones despidieron a los protagonistas de casi siempre. La ‘Juve’ es un equipo muy sólido atrás, concede muy poco. Sus problemas están arriba. Pero con Vlahovic y Chiesa enchufados todo es más fácil para los de Turín. La final de Copa pasa por el Olímpico, pero con la ventaja y el nivel del Lazio, mucho tiene que cambiar Tudor en 3 semanas.

Ficha técnica:

2 - Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso (Weah, m.81), McKennie (Alcaraz, m.89), Locatelli, Rabiot, Kostic (AlexSandro, m.89); Chiesa (Yildiz, m.81) y Vlahovic (Kean, m.86).

0 - Lazio: Mandas; Patric (Casale, m.46), Romagnoli, Gila (Hysaj, m.81); Marusic, Guendozi, Vecino, Zaccagni (Isaksen, m.14); Luis Alberto (Kamada, m.73), Felipe Anderson; Immobile (‘Taty’ Castellanos, m.73).

Árbitro: Davide Massa. Mostró cartulina amarilla a Gatti (m.37), Weah (m.85) por parte del Juventus; y a por parte del Lazio.

Goles: 1-0, m.50: Chiesa; 2-0, m.64: Vlahovic.

Incidencias: encuentro correspondiente al duelo de ida de semifinal de la Copa Italia, disputado en el Juventus Stadium de Turín (norte).