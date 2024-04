Debate en Cali sobre atención de habitantes de calle

Las recientes declaraciones de la secretaria de Bienestar Social de Cali, Ana Carolina Quijano, han generado controversia en la ciudad, al sugerir que la problemática de habitantes de calle habría disminuido en algunos barrios, como San Fernando Viejo.



🌟 ¡Seguimos trabajando para garantizar los derechos de los habitantes de y en calle!



Hoy visitamos el Parque del Perro y nos encontramos con una grata sorpresa: zonas más limpias, más cívicas, más alentadoras, que promueven el comercio en los establecimientos de la zona👏🏾 pic.twitter.com/R74nsii8Lx — Bienestar Social (@BienestarSociaI) April 2, 2024

Residentes y líderes comunitarios de este sector,

Joan Manuel Solís, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando Viejo, expresó su preocupación por la falta de medidas efectivas por parte de la Secretaría de Bienestar Social para abordar esta problemática.

"No sabemos qué pasa con esa Secretaría. Estamos en abril de 2024 y todavía no hay un contrato para atender a esta población. El enfoque que le ha dado a la atención no ha sido el más efectivo" señaló.

Dra. @caroquijanovale usted visitó el #ParquedelPerro un horario muerto. Le dejo evidencia fotográfica de lo que no vio en su visita, le exhorto a que venga al barrio en la noche y madrugada, así no mentiría al decir que “ha bajado la población de calle” en San Fernando Viejo. pic.twitter.com/yXVGz8JSZF — Joan Manuel Solís H (@JoanManuelSH) April 2, 2024

haciendo hincapié en la necesidad de políticas públicas que aborden este problema de manera efectiva.

"En Cali tenemos cerca de 8 mil ciudadanos en esta condición y necesitamos una política pública para poderles dar la mejor atención. Ellos necesitan salud, seguridad alimentaria y tratamiento. En todo el proceso no solo debe involucrarse la Secretaría de Bienestar, sino también las dependencias de Salud y Seguridad", sostuvo el cabildante Roberto Ortiz Urueña.

¡El panorama de la población en condición de calle en #Cali es desafiante! Son cerca de 8 mil personas que necesitan un plan de atención integral para evitar que la situación se agrave. @BienestarSociaI, @caroquijanovale, las visitas a lugares con esta problemática no deben ser… https://t.co/WwYeOH6r3v — Roberto Ortiz (@robertoortizu) April 2, 2024

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha solicitado a la dependencia realizar un análisis de la situación y ajustar los programas en función de las necesidades de esta población, descartando la idea de censar a los habitantes de calle desde la administración, como lo han afirmado desde algunos sectores.