“Hassan Fares debe interponer denuncia y sustentarla con pruebas”: ‘Jota Pe’ Hernández

En diálogo con Sigue La W el senador de la Alianza Verde ‘JotaPe’ Hernández rechazó las declaraciones del comerciante de Barranquilla Hassan Fares quien aseguró que ha sido amigo de Hernández y que supuestamente tiene una prueba en su contra cometiendo algo ilegal, aunque no ha presentado las pruebas.

“Hassan Fares no es mi amigo, lo vi un par de veces para grabar un video por su trabajo social en Barranquilla (...) no he cometido ningún delito, es muy peligroso que se le crea. Si él tiene algo debe interponer una denuncia y sustentarla con pruebas”, enfatizó el senador ‘Jota Pe’ Hernández.

“Como senador, me corresponde hacer control político. Si Hassan Fares espera que no me meta con el ministro de Defensa, no voy a parar. En las próximas semanas haré una revelación muy delicada”, afirmó Hernández.

Hassan Fares, comerciante conocido en Barranquilla como ‘el turco Hassan’, habló en Sigue La W sobre el desencanto que ha tenido del senador Jota Pe Hernández, a quien dijo haber apoyado para llegar al Congreso en representación del partido Alianza Verde.

“Estoy muy orgulloso de ‘Jota Pe’ Hernández, pero su cambio es inaceptable. Le ha faltado el respeto a muchos senadores, humilló al ministro de defensa Iván Velásquez, a la senadora Pizarro. Todo lo que él hace es para tener más seguidores en sus redes sociales, no está razonando. ‘JotaPe’ tiene la enfermedad de la grandeza (...) Jota Pe’ Hernández está grabado cometiendo un delito. Él no sabe que nosotros tenemos pruebas, dígale que me denuncie y yo pongo su video”, aseguró.

Al ser cuestionado por Sigue La W, sobre por qué no presenta las pruebas, si conoce de un delito, en lugar de “chantajear” al senador, Hassan Fares aseguró:

“Claro que estoy cometiendo un delito, eso sí es cierto (...) Si él dice que me desconoce no es mi problema (…) él tiene la enfermedad de la grandeza. Él no sabe que nosotros tenemos pruebas”.

‘JotaPe” Hernández insistió en que no teme nada porque no ha hecho nada ilegal y que Hassan Fares debe responder con pruebas sus delicadas acusaciones.

Todos los detalles a continuación: