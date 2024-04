Incertidumbre en el Valle del Cauca por intervención de la EPS Sanitas

La intervención de la EPS Sanitas preocupa a la secretaria de salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, quien expresó su inquietud ante el creciente número de colombianos afectados por intervenciones similares, que ahora asciende a 26 millones.



“Las intervenciones no solucionan el problema, probablemente lo profundizan y no sé si tenemos la capacidad para dar respuesta a 26 millones de colombianos con esta intervención”, dijo la funcionaria.



Señaló que las constantes modificaciones en las condiciones de intervención han llevado al sistema a una situación de iliquidez significativa, lo que podría tener un mayor impacto en las IPS privadas que complementan la red de atención propia de Sanitas en el departamento, donde la mayoría de usuarios pertenecen al régimen contributivo.



Lesmes indicó que esta medida de la superintendencia de Salud se produce en un intento del gobierno Nacional por implementar la reforma a la salud por decreto.



“Está logrando implementar una reforma por decreto, está haciendo uso de elementos que tiene ley desde antes de la reforma que son beneficiosos en algunos casos y que podrían llegar a solucionar los aspectos, pero yo pienso que la intervención no es la solución”, agregó.



A las voces que expresan preocupación se suman las del secretario de salud de Cali, Germán Escobar, quien enfatizó la importancia de garantizar la continuidad de los servicios de salud a los 316 mil usuarios en la ciudad durante este proceso.



El funcionario afirmó que su dependencia está lista para brindar todo el apoyo necesario en este sentido y destacó que es fundamental proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Sanitas EPS tiene en Cali 316.000 usuarios; es preciso que esta intervención garantice la prestación de servicios de salud sin interrupción.



Cuentan con toda la capacidad de la Secretaría para acompañar este proceso en pro de la garantía del derecho fundamental a la salud. — GERMAN ESCOBAR M (@GERMANESCOBARM) April 3, 2024