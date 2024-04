No es una retaliación, es actuar conforme a funciones del Estado: Mondragón sobre Sanitas

El congresista del Pacto Histórico Alfredo Mondragón pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir la EPS Sanitas, la segunda entidad prestadora de servicios de salud más grande del país, con una cifra de 5,7 millones de afiliados.

De acuerdo con Mondragón, “Sanitas en los últimos meses ha incrementado de manera escandalosa el número de quejas que reciben. Acumuló en el 2023 más de 185.000 quejas por negación de derechos y eso va de la mano por los problemas financieros que viene acumulando esta EPS”.

Añadiendo que “Sanitas es una entidad que no responde con los criterios de aseguradora como patrimonio adecuado y tampoco se sabe qué ha hecho con el régimen de inversiones para soportar las reservas técnicas”.

El congresista también destacó que este es un proceso preventivo administrativo para que se pueda garantizar que todos los afiliados reciban el servicio. “Es una situación polémica porque es propiedad de la multinacional Keralty, que está siendo investigada por financiar campañas de partidos tradicionales en Colombia”.

En esa misma línea, afirmó que esta decisión de la Superintendencia no es una retaliación por no apoyar la reforma a la salud. “El Gobierno tiene unas facultades que le permite la Constitución y la ley, por ejemplo, le permite avanzar en los equipos básicos de salud, pero los instrumentos que tiene por ley también tienen unos límites. No le permiten tener asegurados unos recursos para poder sustentar la financiación de una atención primaria en salud”.

Agregando que “es evidente que los partidos que tienen asiento en el Congreso que fueron financiados por Keralty, dueña de Sanitas, están interesados en tumbar la reforma a la salud y nos solamente en este momento sino durante todo un año que llevamos en esta discusión, entonces al Gobierno le toca actuar con las herramientas que tiene para proteger a la ciudadanía”.

Además, puntualizó que “esta financiación de Keralty ha logrado arrodillar de manera explicita al Centro Democrático sobre su actuación sobre el tema, comportamiento distinto que han tenido colegas de otros partidos que, aunque su partido haya recibido financiación, ellos no correspondieron al interés de favorecer a esa multinacional que le interesa que se caiga la reforma a la salud”.

Por último, Mondragón detalló que “quienes le están negando los servicios a los afiliados de Sanitas no es el Gobierno, ni el ministro de Salud ni el superintendente, es la misma Sanitas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: