Hay 25 medicamentos desabastecidos y 12 en riesgo de desabastecimiento: SuperSalud

El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal habló en la W sobre el desabastecimiento de medicamentos y aseguró que “las EPS que reciben el costo de la UPC tiene la obligación de entregar los medicamentos a todas las personas, ellas contratan a los gestores farmacéuticos y los gestores a los laboratorios para importar los medicamentos. Pero muchas veces el medicamento está en desabastecimiento en la farmacia de la EPS, pero si quieren comprarlo de forma particular, ahí sí está a la venta”.

Además, agregó que “hay unas EPS que no está entregando una caracterización de los pacientes en los territorios, además hay unos gestores que se escudan en que si las EPS no les pagan no pueden dispensar, lo cual es bastante preocupante”. Según Leal, “el Gobierno Nacional ha cumplido con el giro, es preocupante que las EPS no pueden resolver estos temas”.

El Superintendente de salud afirmó que “ha aumentado el número de quejas por falta de entrega de medicamentos y entrega de manera oportuna y completa, esto genera unas alarmas, pero hay que ser conscientes con la realidad y es que el desabastecimiento se da en escasos medicamentos que se dan por otras razones de orden internacional y que requieren acciones más fuertes”.

Habló de la Reforma a la Salud como una estrategia para controlar los precios de los medicamentos “lo que propone el Gobierno Nacional en la reforma a la salud es la generación de esa política farmacéutica, en su momento Alejandro Gaviria la hizo incompleta, lo hizo para cierto tipo de medicamentos que no usa la población colombiana; para el grueso de los medicamentos no se hizo, si hace falta un avance”.

El comunicado enviado por la SuperSalud deja claro que no pueden dar el nombre de las gestoras, frente a esto Leal respondió “No podemos hacer público el nombre de las gestoras investigadas porque son empresas de salud y no es recomendable generar pánico en los pacientes que se ven beneficiadas por ellas”.

