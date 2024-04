Al Oído: La radicalización de Petro y el método de mentir nos tienen en coma

El presidente Petro se pronunció desde su cuenta de X y dejó claro que el Gobierno asume función de “reordenador del sistema de salud (…) Todos los pacientes continúan con sus tratamientos y la atención sin problemas”.

La respuesta al fracaso de la reforma a la salud fue solo una: por las buenas o por las malas, y al ser incapaces de sacarla democráticamente adelante porque ha sido el desgaste político más fuerte de este Gobierno, salen con una solución a su estilo ¡intervenir las EPS!

Traducción básica: apoderémonos del sistema de salud, porque claro, ellos, que no han podido ni administrar ministerios y que la ejecución en general es por debajo del 50%, creen que podrán manejar la salud de los colombianos.

Cada día que pasa, lo único que es claro es que el discurso del presidente se radicaliza más y aparecen más arrepentidos que lo ayudaron a llegar al poder a decir “nos equivocamos”.

Acá el que quiera ver que vea. Realmente nuestra democracia está en peligro y ojalá aparezcan liderazgos que sean capaces de unirse para defenderla. Nada más destructivo que la radicalización. Pero ¿saben algo? Hay un problema mayor, la élite política en debates que el común de la gente no entiende. Sí, don Pedro, doña Rosa, don Óscar y doña Carmenza y cientos de colombianos hoy, en medio de la incertidumbre, solo quieren saber qué va a pasar, por qué les están cancelando sus procedimientos y qué pasará con los prestadores de servicios.

Discúlpenme, pero lo que vemos es muy grave. Entonces, ¿cada que al presidente no le pase una reforma o el congreso le ponga un freno va a salir a desquitarse de todos? ¿va a salir con una venganza?

Esta es la tapa de la infantilización de la política de un líder que actúa bajo caprichos y egos al que ni sus ministros son capaces de llevarle la contraria. Este gobierno es solo una locura que se maneja por una red social y así funciona, creyendo que bodegas e influenciadores que los defienden y otros que pagan son mayorías. Los invito a que salgan a la calle y miren la decepción que han sido.

Mientras esto pasa, líderes de la oposición celebrando en redes “¡Wow, qué triunfo, no se aprobó la reforma!” Por favor cándidos, no. ¿Cuál triunfo? ¿La intervención a las EPS? Abran el ojo y no subestimen.

Ojalá el presidente comprenda que la salud de los colombianos debería, al tratarse de vidas, estar por encima del ego político y de cualquier pelea ideológica del presidente. Qué paradoja, quien nos habló de las ciudadanías libres y la política del amor hoy solo nos acerca al horror. Solo falta que nos digan que Nicolás Petro, Armando Benedetti, Euclides Torres, Olmedo López y Juan Fernando Petro serán los nuevos interventores.