Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, presente en Cartagena

Cartagena

En Cartagena la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, sigue estando presente en el Centro Histórico de la ciudad.

Trabajadores de algunos establecimientos comerciales presentan catálogos a turistas, los cuales eligen con quien pasar el día, la noche o la madrugada, a cambio de una gran suma de dinero.

Aunque la Alcaldía de Cartagena restringió la presencia de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años en el Centro Histórico después de las 8:00 p.m., a excepción de aquellos que estén en compañía de sus padres o tutores legales; menores transitan por sus calles y otro pequeño grupo espera notificaciones sobre quién será su nuevo cliente.

“Resido en el barrio La Esperanza, mi familia sabe a lo que me dedico desde mis 14 años, en este momento tengo 17; entré a este mundo por necesidad, gano un porcentaje si me consiguen clientes, me avisan si el extranjero gusto de mí y de inmediato llegó al lugar ya sea un restaurante o discoteca donde nos conocemos, salimos a apartamentos en Castillogrande, Laguito, o por allá por la Boquilla donde hay unos apartamentos hermosos”, contó la menor mientras mostraba el catálogo y la forma como la contactan.

Entre sonrisa y con nervios de ser fotografiada expresó, “me ven y parezco mayor, gano bien, trabajo de miércoles a domingo. Vivo en La Esperanza, pero me quedó aquí en el Centro los fines de semana. En una noche puedo ganar hasta 5 millones de pesos, por el tipo de turista que me pide; muchas veces esta flojo todo, no me piden y salgo yo a buscar, así gano poco porque en ocasiones simplemente me contratan como compañía, besos, abrazos, listo”.

“Las autoridades realizan operativos, nos quitaron de la Torre del Reloj, ahora estamos dos calles después recorriendo todo esto. A nosotras no nos piden cedula, de hecho, vez a los uniformados y no nos dicen nada; aquí hay mujeres de todos partes del país y de otros países, venezolanas, costeñas, paisas, de armenia, rolas. Cuando terminamos nos ubicamos allá en el parque, otras se van, ya no nos obligan a nada, cada quien trabaja en lo suyo, debemos respondemos si nos dan mercancía, porque quizás el cliente quiere consumir algo”, contaba la joven quien pidió no revelar su nombre, tampoco permitía que tomaran fotografía.

La joven que vestía ceñida al cuerpo, tacones, cabello lacio, bolso pequeño que portaba desodorante, perfume, labial y polvo compacto, miraba de un lado a otro asegurando que su lugar de trabajo era las afueras de una reconocida discoteca cuando no tenía clientes. En ese momento buscaba “un ángel caído para ayudar a las terapias de mi hermano”.

“Como yo, hay más de tres chicas más cartageneras que somos menores, la más pequeña cumplió 16 años; ella nos dice que por plata no celebraron sus 15 pero los 16 fueron en grande, lo celebramos con clientes en un apartamento en Bocagrande, luego nos fuimos en la mañana a playa en jate. Es ella, pero no va aceptar hablar”, aseguró.

La Alcaldía de Cartagena implementó un paquete de medidas extraordinarias para recuperar el orden del Centro Histórico, con la puesta en marcha del Plan Titán 24 que busca garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la vulnerabilidad a la que vienen siendo expuestos en las zonas turísticas de la ciudad.

El alcalde, Dumek Turbay, ha sido enfático en decir que las medidas implementadas obedecen a un análisis del panorama actual del Centro Histórico, por lo que decidió dictar medidas para restablecer el orden público en contra del turismo sexual y la trata de personas, en especial para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes.

“Suspensión, en áreas del espacio público del Centro Histórico, del ejercicio de la prostitución y afines. Además de la prohibición de la venta y/o promoción de servicios sexuales en el Centro Histórico de la ciudad. Tampoco se permitirá la promoción de comerciales y/o actividades turísticas a través de imágenes, enlace, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales en el Centro Histórico de Cartagena. De igual forma, se reitera lo dispuesto en el régimen de prohibiciones de que trata la ley 679 de 2001″, decretó el alcalde.

También en su inicio de gobierno ordenó que, “los prestadores de servicios turísticos y las demás personas naturales o jurídicas que puedan generar turismo nacional o internacional, se abstengan de ofrecer en los programas de promoción turística, expresa o subrepticiamente, planes de explotación sexual de menores”.

Adicionalmente, “los establecimientos hoteleros o de hospedaje, cualquiera que sea su naturaleza, deberán informar sobre las medidas de las que trata el decreto, así como las consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Las agencias de viaje y de turismo incluirán en su publicidad turística información en el mismo sentido, en virtud a lo señalado en la ley 679 de 2001″.

La exsecretaria del interior de Cartagena, Ana María Gonzales, en dialogo con W RADIO manifestó que durante la administración del alcalde William Dau lograron cierre definitivo del establecimiento ´Chica linda´.

“Por el hallazgo de menores de edad dentro de sus instalaciones, además hicimos un trabajo muy importante con mujeres en playa hollywood, en Bocagrande, porque estaba explotando niños y niñas desde los 12 años. El sector del entretenimiento tiene la capacidad de lobby muy fuerte, ellos dicen que hay que dejarlos trabajar y que ellos no tienen la culpa de lo que pasa a su alrededor, incluso sacan una campaña que solamente son cuartada, porque ellos saben que hacen parte del negocio, que están ganando de eso”, expreso Ana María Gonzales.

Indicó, “en YouTube uno puede encontrar más de 35 videos de influencer que recomiendan sitios y cómo buscar prostitutas o niños explotados en la ciudad de Cartagena. Yo invito a la ciudadanía a buscar a los policías, la Policía en Cartagena está haciendo un esfuerzo importante, han recibido grandes entrenamientos y ya reconocen el problema como un problema de explotación porque muchas veces se culpa a la víctima en su condición de explotada; si uno ve algo tiene que hablar”.

“Un llamado a los establecimientos comerciales, no todo se vale; por muy bien que pague ese turista gringo que entra con cuatro mujeres menores de edad a un restaurante a la 1 de la tarde, resérvese el derecho de admisión”, sostuvo Gonzales.

La exsecretaria del interior afirmó que, el tema de la explotación sexual se debe desde la disuasión de los victimarios, “romper las cadenas de valor que hacen posible que haya gente que gana montones de dinero con este tema en las diferentes ciudades turísticas”.

Señaló que bajo el paragua turístico se esconden operadores que tienen todo legal, “restaurante carísimo, usted en Cartagena consigue tequilas de 4.2 millones de pesos y eso solo tiene una explicación, es que hay gente que está ganando a partir de la existencia de la prostitución”.

Destacó que el alcalde, Dumek Turbay, ha hecho esfuerzos importantes en mantener el tema de primera en la agenda pública, “sin embargo el mercado simplemente lo que va hacer es que se mueve hacia otros sectores, no se interviene de manera estructural el problema”.

“Durante el año pasado logramos pasaran de 2 capturas por trata y delitos conexos, lo que va corrido de 2024 llevan 47 capturas y eso tiene que ver con un trabajo muy fuerte con la Fiscalía; con Migración Colombia y también con un entrenamiento facilitado con recursos del departamento de estado, de los Estados Unidos que ayudó a conseguir el exalcalde William Dau, para que los fiscales tipifiquen correctamente el delito”, indicó Ana María Gonzales.

Concluyó, “mire lo que pasó en Medellín, a pesar de que eso era una flagrancia evidenteno hicieron correctamente los procedimientos y al no hacerlos correctamente se pierde el delito. Entonces qué pasa, inducción a la prostitución es un delito en el código penal, pero ahí el delito tiene que ser extinción de dominio, creo que tiene que ser la consecuencia natural de que haya este tipo de hallazgos en un establecimiento comercial, solamente con la ley 985, es decir la ley de trata; El trabajo de la Fiscalía es determinante para lograr buena calidad en la gestión del delito”.

Escuche la entrevista completa: