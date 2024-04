Hay que desatar un proceso nacional constituyente cafetero: Petro

En medio de la Asamblea Nacional Cafetera convocada por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro una vez más puso en tela de juicio la continuidad y el trabajo conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros. Esta vez, Petro aseguró que los líderes de la Federación no pueden continuar manejando el dinero de los cafeteros a su antojo, ya que finalmente es dinero del Estado.

“¿Qué hacemos con el Fondo Nacional de Cafeteros? Tenemos una plata, pero - ¿cómo se está usando esa plata que es propiedad del estado? Tenemos un señorío sobre esa plata que ahora se pone en cuestión. Y ahora se cree, hay derechos adquiridos sobre el Estado. (…) Yo sí creo que hay desatar un proceso nacional constituyente cafetero y decidir”, dijo el mandatario.

Además, el presidente insistió en que hay que tomar decisiones frente a la Federación.

“Propuse una concertación. Se habló de salarios que se pagan con salarios públicos, se preguntó qué hace la Federación con la plata pública, por qué hay un edifico en Nueva York que terminaron refundiéndolo, por qué el Estado no puede tomar las riendas del asunto, por qué los embajadores del Estado no pueden sustituir una serie de personas que se van a tomar vacaciones y tomar whisky, por qué no podemos coger los dineros del café para llevarlo al pequeño cafetero, si es dinero público: toca tomar decisiones”.

Finalmente, el mandatario aseguró que hay que sacar adelante el pequeño campesino cafetero y volver competitivo el sector del café.

“El objetivo es que el café sea más rentable, más café industrializado y que zonas de cultivo dejen de ser de economía licita”, concluyó