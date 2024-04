Ángel Hernández confía en su progreso y pone el foco en final de París 2024

El gimnasta colombiano Ángel Hernández aseguró este jueves 4 de abril que es “muy difícil” prometer una medalla en París 2024, pero su experiencia y enfrentar sus segundos Juegos Olímpicos le han servido para obtener progresos, ganarse el respeto de los rivales y corregir detalles técnicos en el trampolín que lo ilusionan con la final.

“Cogimos una experiencia importante en los Juegos Olímpicos pasados, vimos cuáles eran los detalles técnicos que nos faltaban para poder estar en esas finales y evolucionar en los puntos de altura”, expresó en conferencia de prensa Hernández, de padres colombianos y nacido en la ciudad española de Albacete.

Recordó que en Tokio logró estar a “muy poco” de la final y por ello ahí está puesto inicialmente su foco después del “progreso que hemos llevado con los años”, pero aún no se atreve pronosticar una subida al podio por las particularidades de la gimnasia de trampolín.

“Puedes estar entrenando tres años y en una décima de segundo, te vas del trampolín. Es muy difícil prometer algo si no se sabe qué va a pasar, pero estamos preparados para dar lo mejor”, comentó el deportista de 29 años.

No obstante, el camino hacia sus segundos olímpicos se encargó de elevar el nivel de la preparación y de fortalecer su mente pensando la máxima conquista: “si no pensamos que somos los campeones, no lo vamos a lograr”.

“Ha sido muy diferente la clasificación. A Tokio logré clasificar siendo campeón continental, este ciclo cambió y ha sido mucho más luchado, un sufrimiento hasta el final de la clasificación, eso nos hizo mantenernos en óptimas condiciones durante todo el proceso y mejorar mucho en el aspecto técnico”, comentó.

Hernández señaló que China y Bielorrusia tienen a los principales campeones en esta disciplina.

Entre ellos está el actual campeón olímpico: el bielorruso Ivan Litvinovich, pero en este momento el colombiano goza de un prestigio por sus últimos resultados y lo palpó en la quinta parada de la Copa Mundo de Gimnasia de Trampolín, en Cottbus (Alemania), donde ocupó la casilla 13 para ganar el boleto a París 2024.

“En esta última Copa del Mundo, cuando dijeron Ángel Hernández, yo sentí que las gradas se caían. Pensé: ‘hemos hecho algo bien’. Alemania y Francia nos ven como rivales para pelear por las finales y por las medallas. Es bonito porque los otros países miran que hemos hecho un buen trabajo”, puntualizó.