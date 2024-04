Cerca de 1.000 familias están afectadas por la erosión costera en Moñitos, Córdoba

Montería

El alcalde de Moñitos, Córdoba, José Félix Martínez, advirtió que cuatro de los nueve corregimientos están en riesgo de desaparecer por la erosión costera que enfrenta este municipio turístico del departamento.

De acuerdo con el mandatario municipal, cerca de 1.000 familias lo podrían perder todo, si no se atiende la problemática de fondo.

“Los corregimientos en riesgo son Río Cedro, Santander de la Cruz, Broqueles y Bahía Rada. Algunos de estos corregimientos ya han perdido calles, casas, porque el mar se las ha tragado; Río Cedro y Santander de la Cruz son casos muy serios”, advirtió el alcalde de Moñitos.

Asimismo, dijo que en el municipio hay inconformidad con el Gobierno Nacional porque se ha quedado corto en acciones que busquen soluciones definitivas a esta emergencia que no da espera.

“Nuestra inconformidad con el Gobierno Nacional se siente porque este es un problema que hay que mirarlo como se ha hecho en Sucre, en Bolívar y Antioquia; parece que acá somos la niñera que no tiene quién la cargue. Alrededor de 1000 familias están en riesgo en los cuatro corregimientos, porque esa es una problemática que afecta todo, porque la gente no llega y si el turista no llega, no se vende la comida, no se ocupan los hoteles”, agregó el mandatario municipal.

Cabe recordar que esta misma problemática se presenta en el municipio de Los Córdobas, donde la vía que conecta al departamento de Córdoba con Arboletes, Antioquia, a la altura del corregimiento Puerto Rey, también está en riesgo de desaparecer por la erosión costera. Para esta zona, se han anunciado acciones, pero aún no se han iniciado los trabajos que solucionarían la compleja situación.