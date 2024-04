Estos son los detalles de la captura de ‘Pitufo’ el zar del contrabando en Colombia

El presidente Gustavo Petro confirmó la captura en Valencia, España, de Diego Marín Buitrago, alias ‘Pitufo’, conocido también como el ‘Zar del contrabando’ en Colombia. En compañía del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Policía, William Salamanca, el presidente anunció que la red criminal a la que pertenece Marín también está permeada por la política.

Diego Marín, capturado en España, no había podido ser judicializado teniendo en cuenta que su accionar criminal no dejaba rastros. No obstante, la Policía colombiana logró develar sus prácticas criminales para que sea puesto a disposición de las autoridades inmediatamente.

El propio Director de la Policía de Colombia, según pudo conocer la W, coordinó la operación destacando a un grupo de oficiales de inteligencia para que viajaran a España en el mes de febrero y coordinar la ubicación del capo del contrabando con el apoyo de la Guardia Civil Española y Policía Nacional de ese país.

Diego Marín se valía de su ciudadanía española para burlar los controles de las autoridades, además, se logró determinar que alternaba 9 pasaportes para escabullirse. De hecho, hacía viajes “legales” en avión desde Bogotá hacia Madrid y viceversa para dejar un rastro que confundiera a las autoridades, bajo esa lógica, luego viajaba de manera irregular por países como Venezuela y Panamá.

Algunas informaciones dan cuenta que el capturado con regularidad delataba a mandos medios de su organización y de otras estructuras criminales para evitar ser involucrado en las millonarias transacciones que realizaba. La captura se hizo efectiva en la provincia de valencia, municipio de Bellreguard.