Alejandro Cáceres, el hacker que dejó sin internet a Corea del Norte durante una semana

Alejandro Cáceres, Apodado ‘P4x’, quien por sí solo interrumpió el internet en Corea del Norte, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el trabajo que hizo y las repercusiones que tuvo.

De acuerdo con Cáceres, Corea del Norte lo atacó inicialmente “un agente me pidió ayuda y me terminó hackeando, hablé con el FBI, con el Departamento de Defensa y nadie dijo nada, entonces yo no me podía quedar así, empecé a ver el internet de ese país y pasó lo que pasó”.

Especificó además que el internet en Corea del Norte estuvo apagado semana y media tras su ataque. “Por lo menos tengo la atención de estas agencias y del Departamento de Defensa, tratamos de hacer un programa para que ellos entendieran cómo lo hice, pero la verdad es que duré ahí nueve meses o un año tratando de mostrarles cómo se hacía y no han puesto plata, ni programas”.

Asimismo, indicó que el ataque fue directamente para el Gobierno y no para la gente del común, esto debido a que los ciudadanos no tienen acceso a internet.

“Colombia es un país mucho más sofisticado, sería mucho más difícil hacer algo así. Si alguien lo hace sería con efecto limitado (…) bajarlo para todo Colombia sería muy difícil”, especificó.

Escuche la entrevista completa a continuación: