Crisis en U. Rosario: profesores y alumnos en incertidumbre por gestión del rector Cheyne

La crisis por despidos injustificados de profesores y trabajadores en la Universidad del Rosario no cesa.

En una carta abierta que circula en redes sociales, hecha por estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del Rosario, la cual está firmada de manera anónima, expresan su preocupación por el despido injustificado de profesores y también una profunda incertidumbre por la gestión de su actual rector, José Alejandro Cheyne.

“Entendemos la autonomía que pueden tener las instancias directivas para tomar decisiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de transparencia sobre las mismas, así como la incertidumbre en lo que respecta a la situación económica de la Universidad. Hemos conocido de múltiples despidos en los últimos meses, tanto de personal indispensable para actividades académicas y de investigación, como de profesoras y profesores de todas las facultades o escuelas cuya trayectoria y dedicación han sido relevantes para lograr, en su momento, ubicar a la universidad entre las mejores del país”, señala la carta.

La W ha hablado con más de 30 personas entre alumnos y profesores y todos tienen algo en común. Dicen que la gestión del actual rector ha sido nefasta.

“Fue de la noche a la mañana el pasado 8 de junio y a mí me da mucha pena porque tengo que dejar Colombia que es un país en donde he estado 7 años y he sido muy feliz. Efectivamente hay una crisis institucional muy grande y efectivamente empezaron en el año 2022 y ahora han seguido en el 2024. Es algo que uno no puede evitar, te despiden sin causa justa y tienes que decir “gracias por el tiempo que se me ha dado”. No se puede hacer mucho más”, dijo la profesora Fátima Martinez ante los micrófonos de La W que pertenecía a la facultad de Periodismo y quien fue despedida sin justa causa el año pasado.

La profesora señala que la crisis se ha agudizado a causa de diferentes factores como la compra de edificios, deudas contraídas y falta de transparencia de las directivas académicas.

“Creo que se juntaron varios factores. La pandemia fue fatal, lo caras que son las matrículas, la gestión interna de la universidad que ha invertido en muchos edificios y ha descuidado a los profesores y, por otro lado, la carencia de las becas del Estado”.

La semana pasada se dio la sorpresiva salida de la reconocida académica, Arlene Tickner. También embajadora alterna en la misión permanente ante la ONU en Nueva York designada por el presidente Gustavo Petro. Martínez, lo señala como una gran pérdida para la facultad de Estudios Internacionales y para la universidad en general.

“Arlene Tickner es una profesora más que ha sido despedida y de una de las facultades más fuertes de la Universidad, pero no solamente ella ha sido despedida. Tampoco se siguió con la contratación de Matthew Charles, muy amigo mío, él es de origen británico y está trabajando con todo el tema de reclutamiento de niños y con un proyecto que se llama mihistoria.com y no se le renovó el contrato. También hay mucha gente que se va de manera voluntaria, esta situación de despidos hace que se genere un ambiente laboral tóxico y es muy triste. Los administrativos que se quedan, se quedan viviendo las consecuencias. Lo de Arlene es una pena, es una de las mejores investigadoras. Al final es una crisis interna porque hace que cambien la institución completamente”, dijo la profesora.

Además de los despidos injustificados, el acoso laboral, según la profesora Fátima, fue constante.

“En ningún momento sentí apoyo de la universidad. En el momento en el que hay cambio de directivas, el apoyo desaparece. Es muy triste tener que decir que he vivido acoso dentro de una institución universitaria que he amado, más en donde he estado súper agusto y con un buen ambiente laboral. Se produce este cambio en las directivas y se produce un cambio en el trato. No he demandado, lo pude haber hecho, pero no he querido porque tengo la visa de residencia en Colombia, soy extranjera y no me apetece demandar, sobre todo ahora que estoy empezando una nueva vida en Perú. Es muy triste que tenga que decir esto de una de las universidades más prestigiosas del país”.

La W ha estado en constante comunicación con alumnos de la institución, pero en las últimas horas le han comentado a este medio que no hablarán por represalias que podría tomar la universidad como procesos disciplinarios internos. Intentamos contactar al rector Jose Alejandro Cheyne, pero no fue posible obtener respuesta alguna. Sin embargo, le reiteramos la invitación al rector para que pueda, al menos, dar un parte de tranquilidad a los rosaristas.