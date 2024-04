"Me llena de confianza; necesitaba esto": Camila Osorio tras ganar Copa Colsanitas

El tenis colombiano ha vuelto a sonreír. Camila Osorio se coronó, por segunda vez, campeona de la Copa Colsanitas Zurich obteniendo su segundo título WTA.

La deportista cucuteña se refirió en los micrófonos de La W a la importancia de este triunfo y sus próximos retos.

“Estoy muy contenta por el resultado que obtuve. Me preparé mucho para el torneo y me alegra haberlo podido ganar” señaló Osorio, quien ha tenido un último año complejo por causa de las lesiones.

A propósito, reconoció que, si bien venía de varios problemas físicos que le impedían competir al máximo nivel, se ha preparado muy bien. “Me alegra que terminé el torneo sin ninguna lesión, el cuerpo cargado por la exigencia, pero estoy bien” afirmó la tenista.

En la competición, Osorio venció a jugadoras como Marie Bouzkova, actual número 35 del ranking, y la alemana Tatjana María quien era la vigente campeona de la Copa Colsanitas Zurich. A propósito, reconoció que ganar ante jugadoras de esa talla es de vital importancia. “Estos últimos partidos me llenan de mucha confianza. Necesitaba eso”.

Finalmente, sobre la polémica decisión de retirarse de la Billie Jean King Cup, afirmó que va a apoyar al equipo, pero que por cuestión física no puede competir, pues debe pensar en los futuros torneos; sin embargo, en la rueda de prensa que se llevó a cabo en el torneo señaló que aún no es seguro si va jugar o no.

Asimismo, se refirió a las críticas que la señalan de no estar comprometida con la Selección Colombia. “Siempre estoy muy comprometida con representar al país. Cada que tengo la oportunidad trato de jugar por Colombia y todo lo que estoy haciendo es buscando ir a los Juegos Olímpicos” indicó la cucuteña que estuvo en Tokio 2020 y sueña con estar en París 2024.