El niño estaba mentalmente inestable: exfiscal de EE.UU. sobre tirador en Michigan

Matthew Schneider, exfiscal de Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la condena entre 10 y 15 años de prisión para los padres del tirador de una escuela de Michigan.

Según el exfiscal, la decisión que tomó el juez sobre la sentencia para los padres es bastante “dura” dentro de las posibilidades que daba la ley. “Debido a las circunstancias, parece justificado”.

Cabe destacar que los padres alegan que no sabían que su hijo, Ethan Crumbley, estaba planeando el tiroteo, pero los fiscales dijeron que no guardaron el arma de manera segura y podrían haber evitado el tiroteo sacando al joven de 15 años de la escuela cuando se les confrontó con un dibujo de un arma junto a un violento mensaje que había hecho ese día.

Frente a esto, el exfiscal señaló que “el jurado fue el que tomó la decisión y no solo era el hecho de que el arma no estuviera asegurada de la manera correcta, sino que además sabían que el hijo tenía acceso a un arma cuando no estaba mentalmente estable, por eso tomaron la decisión, porque no tomaron los debidos pasos para proteger el arma y alejar al niño de esta”.

Por otra parte, indicó que buscan enviar un mensaje a los padres para que protejan a sus hijos y los alejen de las armas.

Por último, Schneider mencionó que no todos los padres son perfectos, por el contrario, muchos son malos padres, pero “el caso se trata de que el niño tenía acceso a un arma, ellos sabían que el hijo tenía problemas mentales y aun así no aseguraron el arma. En Michigan es obligatorio mantener asegurada el arma”.

