Exabogado de O.J. Simpson: “No soy quién para juzgar si era o no culpable”

El abogado Robert Blasier conversó con La W a propósito de la muerte de Orenthal James (O.J.) Simpson, exjugador de fútbol americano quien fue absuelto por vía penal por el asesinato de su exesposa en los años 90 y condenado por vía civil.

Blasier, quien hizo parte del equipo de abogados apodado ‘The Dream Team’ que representó a Simpson en este controvertido juicio, aseguró que, si bien tenía conocimiento de que su antiguo cliente padecía cáncer hace un tiempo y había conversado con la familia un par de semanas atrás, resultó “una sorpresa” para él la noticia de su fallecimiento.

Sobre cómo llegó al caso que enfrentó Simpson, que fue considerado en su momento como el ‘Juicio del Siglo’, Blasier aseguró que era experto en casos relacionados con ADN, una tecnología que en ese momento era relativamente nueva.

“Barry Scheck (otro de los miembros de ‘The Dream Team’) me pidió unirme al equipo. Yo iba a estar en Los Ángeles solamente tres días, pero terminé permaneciendo allí tres años”, agregó.

En cuanto a la dificultad del caso y sobre qué tan optimista era frente al proceso, Blasier aseguró que “había una gran cantidad de evidencia forense relacionada con el ADN, así que teníamos confianza en el veredicto”. Lo que no esperaban, agregó, era que la decisión saliera solamente en cuatro horas.

“Yo era el único abogado de la defensa que había trabajado también en su caso civil, por lo que estuve con bastante tiempo con O.J. Simpson y llegué a conocerlo bastante”, relató.

Por otra parte, sobre si hoy en día cree en la inocencia de Simpson, el abogado respondió: “Yo no estaba allí cuando se llevó a cabo el homicidio, así que no sé con certeza qué fue lo que pasó. Llevo 50 años en el negocio, así que sé que no soy la mejor persona para juzgar o decir si alguien es inocente o culpable, yo hago el mejor trabajo posible para defender a mi cliente y eventualmente dejar que el jurado tome una decisión”.

Además, sobre hasta qué punto el factor racial “contaminó” la discusión jurídica en el caso de O.J. Simpson, el abogado repuso que este fue un punto “absolutamente importante y sustancial en el caso”.

“No se puede ignorar el componente racial, aunque hubo otros factores que también tuvieron que ver en este caso (…) teníamos que lidiar con este hecho, había unas interacciones interesantes entre los reporteros afroamericanos y los blancos en relación con la forma en que reaccionaron y lidiaron con todo esto”, señaló.

En ese sentido, aseguró que le sorprendía la aproximación al caso que se hacía desde distintas orillas, así como la interpretación que se dio a las cintas expuestas en el caso.

Finalmente, sobre si ha conversado recientemente con otros miembros de ‘The Dream Team’, Scheck aseguró que la noticia de la muerte de O.J. Simpson es demasiado reciente y, por eso, no ha tenido la ocasión de comentarla.