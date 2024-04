Le digo a la gente que reclame su poder constituyente, eso no es delito: Gustavo Bolívar

En los micrófonos de W Radio, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, explicó su mensaje en redes en el que invita a la gente a constituir asambleas populares y declararse en poder constituyente luego del aplazamiento de la plenaria para votar la reforma pensional.

“Tenemos que analizar el papel del Congreso durante el último año. El señor Name ya enterró la reforma pensional que tenía como objetivo entregarles medio salario mínimo a los viejos que no lo tienen (…) la cifra que fuera ya iba para el Estado y no a los fondos privados”, dijo Bolívar.

Agregó que, a su parecer, no existe la democracia en el Congreso y por eso el pueblo debe reclamar.

“Se rompió la democracia representativa porque aquí no mandan ni Gustavo Petro, ni yo, el pueblo es el que manda y el Congreso no está legislando, lo que yo le digo a la gente es que reclame como poder constituyente, eso no es ningún delito hacerlo”, puntualizó.

El alto funcionario insistió en que se deben usar todos los mecanismos de participación ciudadana.

“Entre los mecanismos de participación ciudadana uno de ellos es el cabildo abierto, solo le estoy diciendo a la gente que reclame por lo que votaron. Es que una asamblea popular o muchas es para que la gente se siente a debatir el rol del Congreso por que no se toman el trabajo y las medidas. Lo de ayer rebosó la copa”, agregó.

De igual forma, el director Bolívar aseguró que todo esto ocurre en el Congreso porque varios congresistas solo quieren beneficiar a aquellos privados que financiaron sus campañas políticas.

“La democracia representante es del pueblo, mientras no desterremos la financiación de privados siempre va a pasar esto y los congresistas van a representar intereses corporativos (…) yo no estoy de acuerdo con esa financiación a campañas, esa es mi posición. Yo solo era un soldado, no conozco ninguna situación de la campaña del presidente”, puntualizó.

¿Qué dijo Gustavo Bolívar sobre Iván Name?

Después del aplazamiento de la plenaria del Senado para votar la reforma pensional, el director del DPS, Gustavo Bolívar, hizo duras críticas al presidente del Senado, Iván Name.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Bolívar escribió:

“El Pte del Senado Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse sentir. Debería autoconvocarse en cada rincón del país y ejercer su soberanía. Constituir asambleas populares y declararse en poder constituyente. Los tres poderes del poder público y los Partidos deben acordar las salidas a esa crisis de legitimidad y representatividad”.