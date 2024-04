¿Más muerta que viva? Congresistas debaten sobre la reforma pensional

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, Andrés Guerra, senador del Centro Democrático, y Clara López, senadora del Pacto Histórico, conversaron en los micrófonos de La W sobre el enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name, por la reforma pensional.

Para iniciar, Lozano mencionó que “yo llevo muchos años rogando que hagamos una reforma pensional porque el sistema como está no pensiona y tiene grandes complejidades (…) yo quisiera que pudiéramos dar el debate”.

Añadiendo que “sí es triste que la reforma pensional hoy esté más muerta que vida, está prácticamente muerta, se necesita un milagro porque necesita que hasta el 20 de junio se tenga aprobación del Senado, aprobación de la comisión y de la plenaria de la Cámara, es decir tres debates que no son de menor calado, y, además, la conciliación”.

Por su parte, Andrés Guerra destacó que “a mí me sorprendió la postura del presidente Iván Name porque lo que uno puede esperar desde el Senado es la solicitud de un presidente como lo hace Iván Name, de pedir respeto hacia él y hacia los 105 senadores que estamos en dicha plenaria. La discusión se tiene que dar”.

A su vez, Clara López comentó que “la realidad es que el senador Iván Name hace bien en reclamar respeto, pero lo que no puede él es irrespetar en el Senado a quienes no estén de acuerdo con él, en eso de haber levantado la sesión para tratar de hundir este proyecto lo que ha hecho es tomar una decisión de su opinión, pero no representa a la totalidad de la corporación que es plural”.

