Fue inaugurado el internado ‘Gentil Duarte’ en los Llanos de Yari, Caquetá

Fue inaugurado el internado agropecuario ‘Gentil Duarte’, en los Llanos del Yarí en el departamento de Caquetá. La sede lleva el nombre del excabecilla del Estado Mayor del Bloque Jorge Briceño de las Farc. La construcción queda ubicada en la vereda El Triunfo, sector el diamante.

Aunque hace pocas semanas había generado polémica, por el nombre que llevará este internado, en la tarde de este 12 de abril, se dio inauguración con la presencia de más de 200 personas además de música en vivo. Entre tanto, una estatua fue develada al ingreso, en honor a Miguel Botache Santillana quien fue asesinado en Venezuela.

En su momento el gobernador de Caquetá, Luis Ruiz, había manifestado, que la edificación no fue construida con recursos públicos y que “evidentemente no hay ninguna institución prestadora del servicio de educación en el departamento. Él debe ser de toda construcción, además de todas las licencias de construcción y requisitos que exige la ley, aquí tenemos claro que desde el año pasado porque es una construcción más de un año. En la Secretaría de Educación no reposa ningún documento que haga constar que tiene un permiso”.

Por eso, insistió el alcalde en que la obra “no es un colegio porque no está en funcionamiento por lo tanto no lo es y jamás permitiríamos desde la administración que ningún colegio público nuevo llevara o hiciera apología al delito en nuestro departamento (…) aquí lo que existió es que mi secretaria de Educación producto de una visita fue abordada por el mandatario local quien le solicitó la visita y ella dijo que iba a ir el 16 para verificar pero después de ella tener el contexto y los archivos no existe por parte del departamento ninguna construcción nueva”.