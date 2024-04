Reacción de Irán ha sido muy medida, no quieren una guerra directa con Israel: Rauf Malki

Rauf Malki, embajador de Palestina en Colombia, habló en los micrófonos de W Fin de Semana sobre el ataque de Irán contra Israel. Asimismo, entregó detalles del conflicto que continúa entre el grupo islamista Hamás e Israel.

Inicialmente, Malki aseguró que “Israel ha estado lanzando ataques en contra de Irán, en contra de Siria, sin hablar de Palestina, de la ocupación, del genocidio, de la Franja de Gaza, los ataques a Irán han sido constantes en los últimos años (…) entonces Israel tenía que entender que algún día tenía que reaccionar. Yo entiendo esto como una respuesta al ataque de Israel contra el consulado”.

Asimismo, comentó que “Estados Unidos está jugando un rol muy importante en contener esta escalada, otros países han actuado para retener este ataque por parte de Irán para que no haya mayor escalada, hay que contener esto y que no llegue a ser una guerra regional que puede terminar en una guerra mundial. Eso es lo que quiere Netanyahu, él en su ataque al consulado lo que pretendía era llegar a escalar esta confrontación en una guerra regional y demostrar que Israel puede ser víctima de Irán”.

Por otra parte, el embajador indicó que “Israel continúa cometiendo su genocidio en la Franja de Gaza, eso no ha parado, también en Cisjordania, los colonos israelís están atacando pueblos palestinos en todas partes de Cisjordania (…) Israel sigue con su genocidio y pretende, con este ataque que lanzó, desviar la atención del genocidio que está cometiendo, de sus políticas, para mostrarle al mundo que es víctima de un país que ellos llaman terrorista como es Irán, mientras ellos continúan su genocidio y cometiendo toda clase de crímenes de guerra”.

En esa misma línea, Malki destacó que Netanyahu quiere seguir en el gobierno, “él sabe que el día que termine la guerra va a perder su puesto, va a perder su coalición, va a perder cualquier elección que se pueda celebrar en Israel. Él sabe que mientras haya guerra, él puede seguir gobernando en Israel y no tiene que enfrentarse a ningún tribunal por corrupción. Él quiere mostrar que Israel es víctima”.

Por último, el embajador de Palestina en Colombia mencionó que la solución a la problemática en Oriente Medio es un cese al fuego, algo que no se puede alcanzar sin el apoyo de la comunidad internacional.

“La comunidad internacional no ha actuado a lo largo de los años, ha permitido que Israel continúe con su política de adhesión del territorio palestino, esto no puede permitirse para siempre. Si no actuamos ya esto va a terminar en una tercera guerra mundial”, añadió.

Escuche la entrevista completa a continuación: