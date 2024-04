Ataque de misiles balísticos y drones fue un completo fracaso para Irán: Marcos Peckel

Marcos Peckel, director de la Comunidad Judía en Colombia, conversó en W Fin de Semana sobre el ataque de Irán contra Israel y las repercusiones mundiales que va a tener este conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con Peckel, “es un ataque sin precedentes por parte de Irán que por primera vez ataca directamente desde su territorio a Israel, además un ataque masivo, un ataque con una mezcla de artefactos que pueden causar muchísimo daño. Lo que podemos agradecer es que no dejó víctimas mortales”.

Asimismo, indicó que “eso fue un ataque de misiles balísticos y drones, realmente fue un completo fracaso para Irán, que tanto se ha vanagloriado de su arsenal y que no causó mayor daño. Hacia otro país que no tenga ese sistema de defensa y que lancen semejante arsenal, hubieran muerto decenas de miles de personas y la destrucción hubiera sido tremenda, o sea un país no tiene por qué aguantar un ataque de ese nivel”.

En esa misma línea, el representante comentó que cuando suceden este tipo de ataques, la gente ya sabe cómo reaccionar, “una vez se dio el ataque sonaron las alarmas en casi todo el país y la población ya sabe dónde refugiarse. Ya las alarmas ya fueron levantadas y hay cierta normalidad en las calles de Israel”.

En cuanto a la respuesta que tendrá Israel contra Irán, Peckel aseguró que “creo que hay mucho contacto diplomático entre Israel, Estados Unidos y otros países que no desean que haya una guerra completa porque eso jugaría a favor de países que están desestabilizando el mundo”.

Por último, especificó que “puede ser que Israel no reaccione contra Irán ni ataque territorio iraní, esa es una posibilidad, pero creo que los contactos diplomáticos que se están dando son para no avanzar en esos ataques y buscar que esto se vuelva una oportunidad estrategia para aislar a Irán y no darle la opción de que en una guerra total se cambiría la estrategia que se dio ayer”.

Escuche la entrevista completa a continuación: