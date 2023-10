“A Petro le falta simpatía con la comunidad judía e Israel”: Dr Marcos Peckel

Gustavo Petro. Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

El Dr Marcos Peckel, profesor de la facultad de relaciones internacionales de la Universidad Externado y director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, habló con W Fin De Semana y cuestionó las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, ante la guerra entre Israel y Hamás.

“La ideología de Hamás siempre ha sido matar israelíes y judíos. Por lo tanto, espero que el presidente Petro entienda que, si es potencia mundial de vida, debe condenar una masacre de civiles inocentes y luego sí hacer los análisis históricos”, afirmó.

“Le falta simpatía con la comunidad judía y con el Estado de Israel que sufrió un ataque”, añadió.

De esta manera, aseguró que “sin duda” el ataque múltiple de Hamás es el más fuerte en la historia de Israel: “no hay comparación”.

¿Este conflicto puede escalar?

“Quisiera pensar que no, pero la posibilidad existe. Estamos mirando la frontera norte y con Líbano no hay ningún problema, pero hay organización de Hezbolá. No podemos descartarlo”, dijo.

¿Cuál es la posibilidad que Hezbolá de una a la guerra?

“Depende de Teherán. Las razones tienen más que ver que Israel se está acercando a Arabia Saudita y otros países árabes. Entonces, con una acción de estas buscan eliminar el acercamiento”, mencionó.

Finalmente, señaló que si Irán considera que debe enviar a Hezbolá a la guerra, “lo hará”.