Entraron terroristas de Gaza y comenzaron a matar gente en la calle: colombiana en Israel

Yael Finkleman, una colombiana que está en Israel, contó en W Fin De Semana su relato del ataque por múltiples frentes de Hamás al estado judío.

“Estábamos todos muy asustados, sonó la alarma y corrimos al búnker. Vimos que entraron muchos terroristas de Gaza y comenzaron a matar gente en la calle, en las casas; mataron casi 700 personas”, dijo.

Asimismo, mencionó que han estado pensando cómo bloquear las ventanas de la casa para que, lo que calificó como terroristas, no entren.

Además, señaló que cerca de su ciudad “había unos terroristas, pero como la Policía llegó los llevaron a la frontera. Vi que en Tel Aviv, centro de Israel, también encontraron” a esas personas.

¿La Embajada de Colombia en Israel los han contactado?

“Aún no, pero no quiero porque tengo mucha familia que amo. No quiero irme hasta saber que todos están bien”, señaló.

Precauciones que les han dado

Mejor no salir

Mejor estar en un búnker

Abastecerse de agua

Orar