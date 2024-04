“Sería engaño”: Gaviria respalda necesidad de reforma pensional, pero pide asegurar plata

El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, expresó este domingo a través de una carta dirigida al presidente del Senado, Iván Name, varias preocupaciones sobre la viabilidad fiscal de la reforma pensional que está siendo tramitada en el Congreso. Para el exmandatario avanzar en el modelo propuesto sin asegurar primero los recursos necesarios sería “inalcanzable”.

En ese orden, para garantizar la viabilidad, el dirigente político pidió revisar opciones como aumentar la edad de jubilación, algo que no contempla hoy el proyecto del Gobierno.

“Considerar un aumento de los requisitos para tener derecho a una pensión, tanto en edad de jubilación como en el número de semanas cotizadas, no puede descartarse y podría formar parte de una solución aceptable. Esto tiene fundamento en el significativo aumento de las expectativas de vida en todos los países”, dijo.

El expresidente también planteó la conveniencia de tramitar una reforma tributaria para que haya disponibilidad presupuestal, pues de lo contrario cree que el Gobierno no podrá cumplir la expectativa que ha generado.

“Un artículo de la reforma habla de que el gobierno aportará los recursos para la financiación del proyecto. Decir que lo va a hacer el gobierno sin saber de dónde van a venir los recursos puede llevarnos a una situación en la que lo podríamos llamar una gran frustración, o mejor dicho, hacia el futuro sería un gran engaño. La tarea que tenemos por delante es concebir una reforma tributaria de significativo impacto que pueda asegurar que el Ministerio de Hacienda esté en condiciones de garantizar la disponibilidad presupuestal para atender los costos de la reforma”, manifestó.

Asimismo, Gaviria hizo un llamado a prestar atención sobre quién tendrá la responsabilidad de administrar los recursos de las pensiones de los colombianos, ante la desconfianza que le produce que esa plata la termine custodiando el Gobierno.

“Es fundamental ser transparentes con los ciudadanos y no engañarlos. En este sentido, considero que el papel del Banco de la República o de fideicomisos que administren el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y que renten de manera satisfactorias, es fundamental para garantizar la transparencia y eficiencia en su gestión. Es importante señalar que el Fondo Nacional de Ahorro, del cual el gobierno ha hablado como sustituto del Banco de la República, no es una alternativa confiable. Recientemente, quedó probado el mal uso de los recursos, lo que significó la salida del gerente. Y peor aún, no se le puede confiar en estos momentos tan importantes tareas a Colpensiones, no es hoy una entidad en la cual muchos confían para el manejo de recursos tan cuantiosos”, indicó.

Pese a que Gaviria sugirió dar más tiempo para estructurar la reforma, lo cierto es que el Gobierno tiene hoy el respaldo mayoritario entre otros del Partido Liberal, por lo cual parece casi seguro que la iniciativa avance a los siguientes debates en la Cámara.