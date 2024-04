Anécdotas imperdibles con Ángel Torres, leyenda del Cali: goles, pelea con Bilardo y más

Ángel María Torres, delantero reconocido en la historia del Fútbol Profesional Colombiano y que jugó en clubes como Cali, Millonarios, Santa Fe y Cúcuta, en donde se retiró hace 39 años, habló en Peláez De Francisco En La W sobre algunas de sus anécdotas más recordadas dentro y fuera del campo de juego.

Torres inició bromeando con su no llegada al Deportes Quindío. “Me quedé esperando la llamada del chiqui García, la sigo esperando todavía”, dijo entre risas

Llegada al Deportivo Cali

Posteriormente, explicó cómo se dio su llegada al Deportivo Cali.

“Jugaba en Río Unido cuando llegué a Cali, llegué muy pequeño. A los nueve años llegué a Cali. De La Paila nos fuimos muy pequeños a San Antonio de los Caballeros, departamento del Valle del Cauca”, contó.

“Me radiqué ahí y comencé a jugar en Río Unido, jugué luego en otros equipos y luego me vieron del Cali, me llevaron a la Selección Valle y cuando íbamos a comenzar el torneo de 1968/69, ahí ya fui a jugador del Cali, cuando estaba en los juegos juveniles en Medellín”, relató.

Sobre su pase como jugador dijo: “prácticamente lo regalé porque lo vendí por 3.000 pesos, de esa época, al Cali”.

Goles olímpicos

Por otro lado, si por algo fue reconocido este jugador fue por sus cuatro goles olímpicos anotados como profesional: tres los hizo en el FPC, y el otro se lo anotó a Quilmes en la Copa Libertadores.

“Nosotros nos quedábamos practicando después de los entrenamientos. Todo es práctica, la práctica hace al maestro”, explicó sobre su talento para anotar esta clase de goles.

Pelea con Carlos Salvador Bilardo, DT campeón del Mundo en 1986 con Maradona al mando

Según contó, una vez se peleó contra Bilardo cuando este dirigía al Deportivo Cali: “Jugábamos contra Cúcuta y en el primer tiempo no me salió ninguna. Ya en el segundo se me estaba dando y me sacó, me enojé con él; estábamos concentrados y yo me fui de la concentración”, dijo.

Aunque resaltó que con el DT argentino le fue “muy bien”.

Finalmente, destacó sobre su paso por el FPC la agresividad de algunos jugadores: “Los que más daban ‘leña’ eran los costeños, los de Junior y Unión Magdalena”.

Escuche la entrevista completa a continuación: